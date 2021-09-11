Hakkını yemişiz arpa maltı

Arpa maltından yapılmış, içine hiç şeker konulmamış, besleyici bir protein bar...

İlk duyduğunuzda tatsız tuzsuz bir şey hayal edebilirsiniz ama vişneli-fındıklı, hurmalı-yerfıstıklı malt vegan barlardan bir ısı-rık alınca işler değişiyor. Bunca yıl bildiğimiz arpa maltının hakkını fena yediğimize ikna oluyorsunuz...

Adını çoğunlukla sadece bira üretiminde, bebek mamalarına veya gevreklere katılan ekstratlarda duyduğumuz maltlanmış tahıllar, mutfakta kullanmaya alışkın olduğumuz ürünler arasında değil. Haliyle ürün geliştirme süreçlerinde veya tariflerde pek de sık karşımıza çıkmıyor.

Arpa ya da herhangi bir tahılın maltını elde etmek için öncelikle çimlendirme işlemi yapılıyor. Çimlendirildikten sonra da kavrularak kabukları çatlatılıyor ve içindeki şeker açığa çıkarılıyor. Elde edilen bu ürün, güçlü besin değeriyle özellikle hay-vansal gıda tüketmeyen veganlar ve vejetaryenler için yüksek oranlı bir protein, lif ve dolayısıyla enerji kaynağı alternatifi hali-ne geliyor.

Anadolu Efes bünyesinde kariyerlerini sürdüren üç girişimci; Elif Özcü, Rüya Küçük ve Merve

Yetiş de maltlanmış tahıllardaki bu potansiyeli görüp değerlendirmeye karar vererek yola çıkmışlar. Anadolu Efes’in yeni fikirleri teşvik etmek için başlattığı ‘Girişim Atölyesi’ne başvurup kazanan üçlü, atölyeden aldıkları finansal des-tek ve mentorluğun da katkısıyla beş ay gibi kısa bir sürede Malty protein barları ortaya çıkarmayı başarmış. Bar için arpa maltı, nohut unu ve bezelye proteiniyle yapılan protein parçaları ve hindibağ kökü lifi kullanılıyor. Katkı mad-desi ve koruyucu yok, yalnızca meyve ve kuruyemiş eklenmiş. Projenin ikinci ayağında sadece arpa maltıyla değil, bira yapımında kullanılan maltların posasıyla da yeni ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. Çiftliklere gönderilerek hayvan yemine dönüşemiyorsa, çöpe giden malt posalarını değerlendirecek alternatiflerin ihtimali, atıksız gelecek adına şimdilik kulağa hoş geliyor.

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