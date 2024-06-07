Güvenilir ve iyi eti almak için

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1- ANTRİKOTU BİR NUMARA

Günaydın Kasap, İstanbul





İstinyePark, Suadiye, Zorlu AVM şubeleri hem kasap hem steakhouse olarak hizmet veriyor. İzmir’de İstinye Park, Ankara’da Armada ve Çayyolu ile Antalya şubeleri de aynı şekilde... Ebru Erke “Kurucusu Cüneyt Asan dünyaya kasap olmak üzere geldiğine inanan, ‘işine aşkla bağlı’ klişesinin beden bulmuş hali” diyor. Murat Bozok’a göre dana antrikot konusunda bir numaralar. Tahir Tekin Öztan’ın da önerisi. (0212) 345 71 26

2- SATIR KÖFTEDEN SUCUĞA...

Kasap Dursun, İstanbul





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Bomonti’de. Etleri kasap tezgâhından seçip direkt mangal ateşinde pişirme imkânı da sunuyorlar. Kaan Sakarya ve Ebru Erke’nin önerdiği adreste satır köfte, kuzu pirzola, küşleme, kaburga, külbastı,şaşlık ve sucuk bulabilirsiniz. (0212) 234 24 34

3- MEŞHUR KARS KAZI DA VAR

İlhan Koçulu Kars Kasabı, İstanbul





Göktürk’te. Satılan etler Kars’ın yüksek meralarında doğal otla beslenen sığır ve kuzulardan sağlanıyor. Katkısız ev yapımı sucuk ve sosisleri de seviliyor. Kuru dinlendirilmiş biftek çeşitleriyle yine yöresinden ve mevsiminde temin edilen meşhur

Kars kazını da bulabilirsiniz. Murat Bozok “Özellikle kaz sezonunda mutlaka uğrayın” diyor. Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun da önerisi. (0530) 680 34 36

4- KUZU ÜRÜNLERİ BAŞARILI

Yalçındağ Et, İstanbul





Kadıköy’de. Murat Bozok “Et kalitesi ve temizliğe verdikleri önem üst seviyede” diyor. Ergin Sönmezler ise kuzu ürünlerini, oğlak zamanı gelince oğlak etini ve burger köftelerini öneriyor. Dana, kuzu, tavuk ve hindi etlerinin yanı sıra böbrekten kuzu

süt paçaya, kokoreçten damar işkembeye sakatat çeşitlerini de bulabilirsiniz. (0216) 418 80 40

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5- KÖFTELERİYLE NAM SALMIŞ

Kasap Fuat, İzmir





Konak’ta. Girişi minik bir kasap alan,; arkada taze etleri, köfteleri ve sakatat çeşitlerini yiyebileceğiniz bir restoranı var. 90’larda bir marketin kasap reyonunda yaptığı çeşit çeşit köftelerin namı dilden dile dolaşıyor ve işi büyütüyor. Ebru Erke “En çok sattıkları ürün köfte ama bu kadar iyi ve farklı sakatatı başka bir yerde bir arada bulup yiyebilmeniz zor” diyor. (0232) 421 27 74

6- ÜÇ KUŞAKTIR BU MESLEKTE

Kasap Fahrettin, İstanbul

Beyoğlu’nda. Üç kuşaktır bu işi yapan bir aile. Bora Bozankaya “Benim için en güvenilir perakende iş yapan kasaplardan birisi. Şu anda işin başında Şemsettin Karahan var. Kendisi çok bilgili ve donanımlı” diyor. Bozankaya’nın önerileri kuzu pirzola, dana antrikot ve sokum. (0212) 244 21 14

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7- TRAKYA’DAKİ ÇİFTLİKTEN GELİYOR

Birlik Kasap, İstanbul

Kavacık’ta. Arda Türkmen’in favorisi. Trakya’daki çiftliklerinde organik ve doğal koşullarda yetişen hayvanları veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra kesiyorlar. Etleri de kasaplıktan gelen tecrübeleriyle işliyorlar. Kuru dinlendirme dolaplarında 28-30 gün beklettikleri biftek çeşitleri seviliyor. Et pişirtip yiyebileceğiniz restoranı da var. (0216) 425 55 28

8- YÜZDE 100 YERLİ BESİ

Sağlık Kasabı, Ankara

Çankaya’da. Kurucusu Fazlı Yalçındağ aynı zamanda Kasaplar Birliği Başkanı ve tecrübeli bir kasap. Tahir Tekin Öztan’ın önerdiği işletmede yüzde 100 yerli besi hayvanların etleri var. Trakya kıvırcık kuzu antrikot, kuru dinlendirilmiş antrikot, dana pirzola, kuzu kaburga ve pirzola tercih edilen ürünleri. Soğuk zincir kargo hizmeti de var. (0312) 287 04 05

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9- DÜRÜST VE KALİTELİ

Kasap Faruk, İstanbul

Erenköy’de, tam bir mahalle kasabı. Büyükada’da da yerleri var. Bora Bozankaya “Özellikle antrikot çok iyi. Sokum bulunduran ender kasaplardan. Temiz, dürüst ve kaliteli. Tavsiye ederim” diyor. (0216) 302 22 58

10- DANA İNCİK BULABİLİRSİNİZ

Karesi Et, Balıkesir

Karesi ilçesinin Bursa Yolu Caddesi’nde. Tahir Tekin Öztan’ın önerisi. Etler Balıkesir’in köylerindeki besi çiftliklerinde yetişiyor, uzman ekipler tarafından seçilip kesiliyor ve işleniyor. Dana sucuk, kuru et, pastırma gibi şarküteri ürünleri de var. Kuzu kol, but, pirzola, ilikli kemik, kokoreç, beyti, dana incik bulabileceğiniz özel kesimden bazıları. (0266) 246 55 66