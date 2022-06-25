Güneş tepede, serinleten çaylar bardakta

Haberin Devamı

Yaz günlerinde vücudumuzun sıvı ihtiyacı artıyor. Yeterli sıvı alamayınca da baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Çözüm basit; yeterli sıvı alımı, yani leziz mi leziz serin içecekler. Beslenme uzmanı yazarımız Berrin Yiğit “Su kaybı vücudun metabolik faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. Bağırsaklarımızın çalışma performansı azalabilir, kendimizi depresif hissedebiliriz. Su her mevsim önemli ama yaz aylarında daha da önemli” diyor.

Yiğit’e göre sıvı ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz en sağlıklı kaynak, su. Ancak sade içmeyi sevmeyenler için suyu daha aromalı ve dolayısıyla lezzetli kılacak bazı önerileri var. Soğuk suya taze otlar, birkaç dilim mevsim meyvesi, tarçın kabuğu ve zencefil gibi malzemeler katmak buna bir örnek... Sıvı ve mineral ihtiyacımızı geri kazanmak için başvurabileceğimiz bir diğer içecekse içine limon sıkarak tüketilen bir şişe soda... Meyve sularını da unutmayalım tabii. Ancak Yiğit “Mümkünse meyveleri evde kendimiz taze taze sıkalım” diye uyarıyor. Taze sıkılmış meyve sularını su ve sodalarımızı tatlandırmak için kullanabiliriz. İçine buz küpleri de koyduk mu tamam. Bu içecekler, hem kilo kontrolü hem de kan şekeri dengesi adına önemli, son derece sağlıklı alternatifler. Berrin Yiğit’e göre vücudumuzun kendini daha dinç hissetmesini de sağlıyorlar.

Haberin Devamı

Sağlıklı soğuk içecek alternatifleri bunlarla sınırlı değil... Çok sevdiğimiz ayran ne güne duruyor? Ayrana dilediğimiz taze otu ekleyip blender’dan çekersek hem nefis hem de şifalı bir içecek elde etmiş oluruz. Cacık seviyorsanız onu da tercih edebilirsiniz... İçindeki taze nane ferahlık veriyor, salatalıksa su içeriği yüksek bir sebze... Ayran aşı gibi az baklagil ve az tahıllı ama öte yandan bol salatalık, nane ve dereotlu yağsız soğuk çorbalar da rahatlıkla öğün yerine seçilebilir.

Yeşil smoothie için kereviz sapı, yeşil elma ve avokado kullanabilirsiniz.

Haberin Devamı

Soğuk çaylar da çok sevilen bir diğer alternatif... Yazarımız, şef Didem Şenol, yaz aylarında uygulayabileceğimiz en pratik içeceğin sabah kahvaltısından artakalan siyah çay olduğunu söylüyor. Çay poşetlerini biriktirip buzlu çaya çevirmek hiç de zor değil. Dem oranına göre su ekleyip meyvelerle birlikte bir taşım kaynatabiliriz. Şenol’a göre ev yapımı soğuk çaya en çok şeftali ve kayısı tadı yakışıyor. Bu tarifi yeşil çayla veya yasemin çayıyla da deneyebiliriz. Şenol, bu tip çaylarla limon aromasının uyumlu olduğunu anlatıyor.

İçindeki sebze, meyveden çok olsun

Şenol yaz ayları için önerebileceği bir diğer içeceğinse renk renk, çeşit çeşit meyvelerle yapabileceğimiz smoothie’ler olduğunu ekliyor: “Çileğin son demleriyken onu kavun ve karpuzla birleştirip nefis smoothie’ler hazırlayabilirsiniz. Süt içmeyenler içeceklerinde badem sütü tercih edebilir.”

Haberin Devamı

Smoothie’ler son yıllarda pek revaçta ama bunları yaparken malzemenin miktarı önemli. Yiğit’e göre smoothie yaparken meyveden çok sebze kullanmalıyız. Mümkünse posayı da koruyan blender veya sıkıcılarla bu içecekleri hazırlamaksa en iyisi... Yiğit, bu içecekleri ana öğüne dönüştürmek istiyorsak içinde mutlaka yoğurt veya süt olması gerektiğini söylüyor: “Hindistan cevizi sütü veya badem sütü gibi vegan çeşitlere yönelmek de bir seçenek. Özellikle daha sık acıkanlar ve hızlı enerjiye ihtiyacı olanlar için Hindistan cevizi sütü çok daha doğru bir seçim olacaktır. Uzun süre de tokluk hissi sağlar. İçerisine bol tarçın ve biraz da

zencefil eklemekse metabolizmayı canlandırır. Kendimizi ayrıca antioksidan yönünden daha çok beslemiş oluruz. Sağlıktan bahsederken malzeme kalitesinin önemini de atlamayalım. Malzeme ne kadar kaliteli ve iyiyse yaptığımız içeceğin lezzeti de sağlığımıza faydası da o oranda fazla olacaktır. Organik sebze ve meyveler kullanılmasını

öneriyorum.”

Haberin Devamı

Yiğit’e göre içinde sebze olmayan veya ekstra şeker, şurup ya da krema eklenmiş smoothie’lerden uzak durmalıyız. Bu içecekler sıvı olduğu için bize hafifmiş gibi gelebilir. Oysa kalori deposudur. Karpuz, çilek gibi su oranı yüksek, dondurulmuş meyveleri blender’da çekip sağlıklı frozen’lar da hazırlayabiliriz ama gramajlara dikkat etmek şart. Yiğit “Büyük bardaklarda tüketmeyin, şurup yerine tarçın, muskat, zencefil, Hindistan cevizi rendesi gibi aromalardan faydalanın” diyor.

Blender’da yapılan içeceklere bir avuç fındık, ceviz ve badem gibi yemişler eklemek de içecekleri daha doyurucu yapmak için önerisi... Yazarımızın tavsiye ettiği bir diğer ürünse buğday çimi... Sıkılmış veya dondurulmuş formunu kullanabiliriz. Hafif bir ara öğün niyetindeysek sebzeleri hurma, salatalık ve kivi gibi malzemelerle blender’da çekip üzerine biraz da su ekleyerek içebiliriz: “En sevdiğim iki tarifimi de vereyim. 2 kereviz sapı, 1 yeşil elma veya

2 dilim ananası katı meyve sıkacağında sıkıyorum. Bazen de 2 kivi, 2 salatalık, 1 avuç dolusu ıspanak ve 1 parmak kadar taze zencefille içecek yapıyorum. Her ikisine de 1 kahve fincanı buğday çimi ekliyorum. Bunlar, tek başına bir ana öğün olamayacağı için yanına haşlanmış yumurta ya da bir avuç çiğ badem veya fındık ekleyerek hafif ama dengeli bir kahvaltı haline getiriyorum. Enerjiyi arttırıyor.”

Haberin Devamı

Sebzeler, meyveler, yemişler... Dilediğimiz karışımları yapabiliriz. Örneğin 3 porsiyon sebze, 1 porsiyon meyve, 2 hurma, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve bolca baharatla tatlandırılmış bir alternatif doyurucu olacaktır. Vücudun güne iyi başlaması için enerji veren smoothie’leri akşam saatlerinde tüketmemizi önermiyor Yiğit. “Spor öncesi bir tık proteini arttırılmış olanları tercih edebilirsiniz” diyor. Gelelim gramajlara... Evet, smoothie’ler sebze ağırlıklıysa faydalı ama yine de miktar konusunda abartıya kaçmamalı. Berrin Yiğit, ara öğün için 200-250 ml, ana öğün içinse 400 ml öneriyor.

Özellikle iştahsız veya sebze ve meyve tüketmeyen çocuklarda smoothie’lerin çok işe yaradığını anlatıp ekliyor: “İleri yaşlarda dahi gaz ve şişkinlik sorunu oluşturmayacak sebze ve meyveleri, süt ürünlerini tercih ederek birçok alternatif kullanılabilir.”

Bugünlerde orman meyveleri, kavun, karpuz, mürdümeriği, anjelik erik gibi çeşitler tezgâhlarda... Kendimize ödem atıcı, enerji arttırıcı, cilt dostu ve antioksidan değeri yüksek, birbirinden farklı içecekler hazırlayabiliriz. Şimdiden afiyet olsun!

BERRİN YİĞİT’TEN İKİ SAĞLIKLI TARİF

MUZLU SMOOTHİE

(1 kişilik)

NE LAZIM?

* 1 bardak süt



* 1 adet muz

* 2 yemek kaşığı yoğurt

* 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

NASIL YAPARIM?

* Malzemelerin hepsini blender’da çekin, üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek için.

SPORTİF SMOOTHİE

(2 kişilik)

NE LAZIM?



* 250 ml tam yağlı Hindistan cevizi sütü

* 1 dondurulmuş muz * 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi* 10 çiğ badem * 1 tutam tarçın

NASIL YAPARIM?

* Tüm malzemeleri yukarıda listelenen sırayla blender’a ekleyin ve kremsi kıvam alana kadar karıştırın. * Üzerine bir miktar tarçın ekleyerek içebilirsiniz.

METRO TÜRKİYE ŞEFLERİNDEN...

DUT SMOOTHİE

(2 kişilik)

NE LAZIM?



* 180 ml badem sütü



* 30 gr dut kurusu

* 40 gr muz

* 20 gr kuru incir

NASIL YAPARIM?

* Bütün malzemeleri mutfak robotuna alın. Homojen bir karışım olana dek çekip servis edin.

COĞRAFİ İŞARETLİ ‘BANANA SPLİT’ SMOOTHİE

(6 kişilik)

NE LAZIM?



* 200 gr Anamur muzu

* 20 ml agave şurubu

* 80 ml Hindistan cevizi sütü

* 5 gr chia tohumu

* 60 gr acıbadem dondurması

* 30 gr buz

NASIL YAPARIM?

* Bütün malzemeleri blender’da çekin. Smoothie bardağında üzerine muz dilimleri koyarak servis edin.

GÜLLÜSÜ, KAKAOLUSU, SOĞUK SIKIMI

Smoothie’ler, organik soğuk çaylar, detoks meyve suları, fonksiyonel içecekler... Metro Türkiye raflarında birçok sağlıklı ürün var. İçeceklerin renklendirici, koruyucu, katkı maddesi ve ilave şeker içermemesine özellikle dikkat ediliyor.

12 farklı çay çeşidini Rioba markası altında sunan Metro Türkiye’nin antioksidan açısından zengin beyaz çay seçenekleri de var. Kakao kabukları içeren gerçek beyaz çikolatalı Rioba beyaz çay, hafifliği sebebiyle günün her saati tercih edilebilir. Kırmızı tropik meyveler ve gül yapraklarıyla yapılan Rioba beyaz çay soğuk tüketilebiliyor. Rioba ilk sürgün beyaz çay, aromatik içimiyle çiçeksi bir tada sahip. Hindistan’ın Darjeeling bölgesinden içimi güçlü Yaz Hasatı... Brezilya’da yetişen mate bitkisi yapraklarıyla limonlu Mate... Dünyanın farklı bölgelerinden çeşitler de var.

Kimyasal kalıntı analizinden geçen, mevsiminde meyve-sebze ve bitkilerle hazırlanan Rioba’nın smoothie ve organik soğuk çayları, lezzetli olduğu kadar sağlıklı alternatifler. İlave şeker ve renklendirici içermeyen Rioba Organik Soğuk Çaylar’ın üç çeşidi var: Ahududu-yeşil çay... Ihlamur-tarçın... Ve papatya-zencefil.... Bu çayla detoks için de tercih ediliyor.

Rioba’nın soğuk sıkım tekniğiyle üretilen smoothie’leri vitamin değerlerini koruyor. Kırmızı meyveler, tropik meyveler ve yeşil sebze suyu olmak üzere üç farklı aroma çeşidiyle sunuluyor.