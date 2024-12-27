Görkemli davet sofralarına...

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Divan lezzeti

Divan Restoran, İstanbul

Saffet Emre Tonguç “Divan Restoran’ın değişmeyen lezzetini yılbaşında sofralarınıza taşıyabilirsiniz. Tam veya yarım seçenekleri var; hindinin yanında içpilav, garnitür ve soslar da geliyor” diyor. Divan kalitesine güvenen jüri üyelerimiz Ebru Erke, Jale Balcı, Zeynep Kakınç ve Çağdaş Ertuna’nın da önerisi. Fiyatı 16.500 lira. (0212) 263 29 73

O bir klasik

Develi, İstanbul

Müge Akgün “Fırında tam kararında pişmiş hindi, kestaneli ve Antep fıstıklı içpilavıyla Develi’nin hindisi bir klasik” derken Zeynep Kakınç şunları söylüyor: “Ustaları bu işi iyi biliyor. Özel yapım sosu tek başına kaşıklanacak kadar lezzetli.” Fiyatı 6.500 lira. Müge Akgün “Fırında tam kararında pişmiş hindi, kestaneli ve Antep fıstıklı içpilavıyla Develi’nin hindisi bir klasik” derken Zeynep Kakınç şunları söylüyor: “Ustaları bu işi iyi biliyor. Özel yapım sosu tek başına kaşıklanacak kadar lezzetli.” Fiyatı 6.500 lira. Eve teslim 7.000 lira. (0212) 514 83 83

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Butik ziyafet

7 Catering, İstanbul

2006’dan beri butik catering hizmeti veren 7 Catering’in hindileri kuruluşundan bu yana büyük ilgi görüyor. Her yıl sınırlı sayıda, maksimum 60 sipariş alıyor. Gülay Barbaros Altan, Ebru Erke ve Saffet Emre Tonguç’un tavsiyesi. Fiyatı bütün 8.500 lira. (0212) 322 55 27

İtalyan dokunuşu

Eataly, İstanbul

İtalyan Claudio Chinali’nin yönetimindeki Eataly mutfağından hindi ve farklı yılbaşı lezzetleri sipariş ediliyor. Ebru Erke ve Gülay Barbaros Altan’ın önerisi. Fiyatı yarım 3.500, bütün 6.500 lira. (0212) 336 66 00

Nar gibi kızarmış

The Butcher Istanbul

Jale Balcı “Nar gibi kızarmış, lezzetli ve asla kuru değil” yorumunu yapıyor. Ebru Omurcalı “Kestaneli içpilavıyla harika bir tercih” sözleriyle anlatıyor. Fiyatı yarım 3.250, bütün 4.950 lira. (0216) 302 34 34 ve (0555) 960 47 74

Küçük gruplara

Gram Evde, İstanbul

Ebru Erke, şef Didem Şenol’un Gram Evde’sini önerirken “Bütün hindi dolma gibi kalabalık olmayan sofralar için hindi but seçeneği de var” diyor. Gülay Barbaros Altan’ın da favorisi. Fiyatı 2.200-5.400 lira. (0212) 285 22 92

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Michelin tadında

Tavacı Recep Usta

İstanbul, Ankara, İzmir ve İzmit’te şubeleri var. Saffet Emre Tonguç “Tavacı Recep Usta’da et bir sanat. Restoran Michelin 2024’te BİB Gourmand Ödülü aldı” diyor. Fiyatı bütün 6.500-7.000 lira.

(0216) 367 19 78

Elinizi çabuk tutun

Nejat Usta Et Lokantası, İzmir

Köy hindisi pişiriyorlar. “Bornova’da odun fırınında harika lezzetler yapan bir esnaf lokantası. Çok güzel içpilavlı hindi dolması var. Kesinlikle önceden sipariş verin, yoğun oluyor” diyor Bora Bozankaya. Fiyatı 3.800 lira. (0532) 785 53 64

Tokat'ın sevileni

Saklı Bahçe, Tokat

Doğayla iç içe bir restoran. Zeynep Kakınç “Tokat kebabı ve bölge yemekleriyle ilgili değişmez adresim. Taş fırında pişirdikleri yılbaşı hindileri de bir o kadar özel” yorumunu yapıyor. 4 kilo bütün hindi fiyatı

3.100 lira. (0356) 214 12 34

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Tüm masayı kursunlar

Havan’dan, İstanbul, Bodrum

Günlük değişen menüsüyle tanınan Havan’dan’ı öneren Ebru Omurcalı “Yılbaşı gecesi hindinin yanı sıra arzu ederseniz tüm sofranızı bırakın onlar kursun” diyor. Fiyatı 9.850 lira.

(0533) 931 93 66