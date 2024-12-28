Gıdanın geleceği için... 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması genç şeflerin başvurularını bekliyor

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Genç şefleri gıda atıklarını azaltma ve sürdürülebilir mutfak tekniklerini benimseme konusunda teşvik etmek amacıyla üçüncü kez düzenlenen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nda bu yıl ‘Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak’ temasıyla hazırlanan reçeteler yarışacak. Genç şeflerin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, yerli ve coğrafi işaret tescilli ürünleri kullanarak yaratıcı ve ilham veren reçeteler oluşturmaları bekleniyor. Yarışmanın ödülüyse sürdürülebilir mutfak odağında, Portekiz’deki Metro gastronomi platformunda eğitim hakkı. Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız ve aynı zamanda yarışmanın jüri üyelerinden Ebru Erke şöyle diyor: “İki yıldır bu yarışmanın jüri üyesiyim; katılan gençlerin, kazananlar veya kazanmayanların ne kadar güzel tabaklar yaptığını ve aslında bu yarışmadan kazanmasalar dahi ne kadar çok şey öğrendiklerini gördüm. Son iki yılın kazananlarıyla yurtdışında aldıkları ufak eğitimlerde onlara eşlik ettim. Gerçekten genç bir şef için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bir kere globalde aynı fikri, aynı duyguyu paylaşan insanlarla bir arada olma fırsatı yakalıyorlar ve önlerinde çok önemli kapılar açılıyor. Metro’nun onların arkasında ve daima onlarla iletişimde olması bile yeterli aslında.”

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20 OCAK’TA AÇIKLANACAK

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik elçileri olarak mutfağımızı geleceğe taşıyacak 35 yaş altındaki tüm genç şeflerin başvurularını bekliyor. Adaylar 6 Ocak 2025 Pazartesi tarihine kadar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçeteleriyle başvurularını www.35yasalti3sef.com adresinden ücretsiz yapabilirler. Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağıyla olan ilişkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Erke yarışmanın genç şef adaylarının kariyerleri açısından önemli olduğunun ve sektörde bilinirliklerinin arttığının altını çiziyor ve ekliyor: “Son iki yılın kazananları şu anda bambaşka yerlerdeler, çok güzel yerlere geldiler. Sonuçta sektörde bilinirlikleri artıyor. Önlerinde kapılar açılıyor. Sadece Metro değil aslında hepimiz bir manevi bağ kuruyoruz orada jüri üyeleri olarak ve elimizden gelen tüm desteği veriyoruz onlara.”

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Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 20 Ocak 2025’te yarışmanın internet sitesinde ve sosyal medyada açıklanacak. İlk 10’a kalan adaylar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği 11 Şubat’ta Gastronometro’da jürinin tadımına sunacak. Finalden iki hafta önceyse ilk 10’a kalan adaylar için geçmiş yılların kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımıyla bir mentorluk seansı da düzenlenecek.

ALANINDA FARK YARATAN İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA

Sağlanacak uluslararası eğitim fırsatı sayesinde elde edecekleri global tecrübelerle genç şeflerin kariyerlerinde önemli bir adım atma olanağına sahip olacağı yarışmanın jüri koltuğundaysa Gastronometro Direktörü Maximilian J. W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal, gazeteci-gastronomi yazarı Ebru Erke, Lokanta Limu kurucu ortağı ve şefi Sara Tabrizi, Vino Locale kurucu şefi Ozan Kumbasar, şarap uzmanı ve eğitmen Levon Bağış ve danışman şef Mustafa Otar var.

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ÖNCEKİ YILLARIN KAZANANLARI NELER YAPIYOR?

2022’de yarışmayı kazananlardan Şafak Erten, JW Marriott İstanbul Bosphorus Otel ve Octo Restoran executive chef’i, Bahtiyar Büyükduman ise Türkiye’nin ilk vegan fine dining restoranı Telezzüz’ün executive chef’i oldu. 2023 yılı kazananlarından Özge Nur Yılmaz, İspanya Mugaritz’de stajyer olarak çalışıyor. Volkan Özkur ise Şikago Peninsula’da görev almaya başladı.

*Bu içerik sponsorludur