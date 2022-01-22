Gastronomi kazanında kaynayanlar: Sürpriz ayrılıklar

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Bu aralar ismi çalıştıkları mekânlarla özdeşleşmiş şefler ya sürpriz bir şekilde transfer oluyor ya da ayrılıyor. İlk haberim Çırağan’dan... Otelin artık markalaşmış restoranı Tuğra büyük bir dönüşüm içinde. İlk duyuran biz olalım: Sektörün yetenekli isimlerinden şef Emre İnanır mutfağın başına geçti ve iddialı bir menü hazırlığında. Şef Savaş Aydemir’se yıllardır çalıştığı Four Seasons’dan ayrılıp Abu Dabi Rixos Oteli’nin başşefliğine geçti.

Bir ayrılık haberi de şef Yılmaz Öztürk’ten... Mürver, Elia gibi Akfen Holding restoranlarının mutfak koordinatörü olan Yılmaz yakın zamanda görevinden ayrıldığını söyledi. Akfen’de çok mutlu bir şekilde çalıştığını bildiğim için epeyce şaşırdım. Bakalım nereye geçecek?

Yetenekli şef Ali Ronay da birkaç ay önce mutfağının başında olduğu Swissotel’den ayrılmıştı. Anadolu Yakası’nda Ronay’s Deli diye çok sempatik bir mekân açtı, mutlaka gidip görün.

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Swissotel mutfaklarının başınaysa Fairmont İstanbul mutfak koordinatörü Soner Kesgin geçti. Her birine başarılar diliyorum.

YENİLİKÇİ LOKUMLAR

Tarihi bir lokanta olmanın ötesinde gastronomik kültürel miraslarımız arasında olan Pandeli, Marsel Delights’la lezzetli bir işbirliğine imza attı. Lokumlarında şeker miktarını az tutan, doğal meyve özleri ve baharat çeşitlerini kullanan Marsel, Pandeli için özel bir lokum çıkardı. Kapalıçarşı’yı çağrıştıran tatlardan yola çıkarak hazırlanan ve ‘Bazaar’ ismi verilen lokumda tarçın, karanfil ve elma var.