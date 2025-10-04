Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

20’nci yılı, 7 şubeyle geride bıraktı





Zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık 20 yılı geride bıraktı. Kadayıfa sarılı karides, kaya levreği ya da tuzda balık... Sur Balık’ın menüsü her mevsim değişiyor; Anadolu’nun yerel ürünleriyle denizin tazeliği aynı sofrada buluşuyor. 2005’te Sarayburnu’ndaki ilk şubeyle başlayan yolculuk, İstanbul, Ankara, Kuşadası, Avanos ve Dubai’de yedi noktada sürüyor.

Fransız peynir sanatı Boğaz’da





Four Seasons Hotel Bosphorus 13-14 Ekim’de bir gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapacak. Beş kuşaktır Fransız peynir geleneğini sürdüren Fromagerie Antony’nin ustası Jean-François Antony, özel tadım akşamları düzenleyecek. Antony peynirin yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda kültür ve zanaatkârlık olduğunu vurguluyor. 40 davetliyle sınırlı olan bu buluşmada, keçi ve koyun peynirlerinden comté’nin olgunlaşma aşamalarına, beyaz küflü ve yıkanmış kabuklu peynirlerden tatlı eşleşmelerine uzanan bir menü sunulacak. 19.00’da başlayacak etkinliğin kişi başı fiyatı 3.950 lira. Biletler passo.com.tr’de.

Yıldızlı şefler birlikte pişirecek





Teruar Urla’nın yaratıcısı Osman Serdaroğlu, 7 Ekim Salı günü Casa Lavanda mutfağına konuk oluyor. Şef Emre Şen’le birlikte hazırlayacakları menü, iki şefin ortak geçmişini ve doğaya duydukları derin saygıyı yansıtacak. Serdaroğlu, Güney İtalya’daki deneyimlerini Urla’nın zeytinlikleri ve bağlarıyla harmanlarken, Şen’se Casa Lavanda bostanından ürünlerle sürdürülebilir bir mutfak anlayışı sunuyor. Saat 19.00’daki etkinlik için sınırlı sayıda rezervasyon alınacak. Kişi başı 7.000 lira.

Evinin şefi Gülay Barbaros Altan’dan haftanın atıksız önerisi





Kuru kekten milkshake yapabiliriz

Bugüne kadar bayatlayan ya da kuruyan keklerden birçok tarif verdik. Çikolata topları ya da pasta yaptık ama ilk kez denediğim ve bayıldığım bir tarifle geldim bu hafta. Kurumuş, kenarda kalmış çikolatalı kekinizi çikolatalı milkshake yapın. Blendıra 1 dilim çikolatalı kek, 1 bardak süt ve 1 büyük top çikolatalı dondurmayı ekleyin. Krema kıvamına gelene kadar karıştırın ve üzerine küçük kek parçaları koyarak

servis edin.

Ebru Erke’den ne yediğini bil!





Gerçek salça mat ve yoğun kıvamlıdır

Yaz güneşinde koyulaşan domates ve biber salçaları, kış sofralarının temel lezzetlerindendir. Ancak her salça aynı değildir. Özellikle Güneydoğu’da isot biberinden yapılan salçalar, derin rengi ve isli aromasıyla öne çıkar. Salça alırken içeriğinde yalnızca biber ve tuz olmasına dikkat edin. Parlak kırmızı ton, yüksek ısıda pişirildiğini; aşırı tuzsa uzun süreli saklama amaçlı yapılmış üretimi gösterir. Gerçek salça mat renkli, koyu ve yoğun kıvamlıdır. Tadına baktığınızda önce meyvemsi bir asidite, ardından doğal bir tatlılık hissedilmeli; boğazı yakan ekşilik veya metalik tat, katkı veya aşırı ısının belirtisi olabilir.