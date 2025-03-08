Gastronomi kazanında kaynayanlar

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ÖMÜR AKKOR TİKTOK’TA





Ünlü şef, araştırmacı ve seyyah Ömür Akkor, ramazan boyunca cumartesi ve pazar günleri 16.30’da TikTok LIVE’da (@tiktoklive_tr) canlı yayında. Resmi TikTok hesabından (@omurakkor) paylaşımlar yapan Akkor, canlı yayınındaysa geleneksel iftar sofralarına özel, pratik tarifler paylaşıyor, yemek kültürünü anlatıyor ve mutfağımızın tarihine dair ilginç bilgiler veriyor. Kaçıranlar için programın tekrarları çarşamba saat 15.00’te yeniden yayımlanıyor. TikTok’un yeni nesillere yemek kültürünü aktarmak için doğru bir platform olduğunu belirten Akkor “Bu memlekette doğan herkese seslenmek istiyorum” diyor.

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ÇITIR ÇITIR ATIŞTIRMALIK





Fellas, rafine şeker içermeyen, şekeri meyveden alan, sağlıklı atıştırmalıklar yapıyor. Bu ürünler aynı zamanda katkısız ve koruyucusuz. Türkiye’nin en fazla kuruyemiş oranına sahip kuruyemiş barlarını ürettiklerini iddia ediyorlar. Karışık kuruyemişli, kırmızı meyveli, dört tohumlu, fındık&kakaolu ve yerfıstıklı çeşitleri var; hepsi çıtır çıtır, bol yemişli ve pek lezzetli.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN REÇETELER





Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’in yeni kitabı ‘Gordon Ramsay ile Rota Dışı’ çıktı. Ramsay’in National Geographic kanalındaki programından ilham alınarak hazırlanan kitap, dünyanın dört bir yanından 60 tarif içeriyor. Korkmaz markası sponsorluğunda The Kitap Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan kaynakta Endonezya’nın zengin baharatıyla yapılan rendang’dan, Patagonya’nın buz gibi ikliminde pişirilen kuzu tandıra kadar farklı yemeklerin reçeteleri, kültürü ve tarihi anlatılıyor.

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EVİNİN ŞEFİ GÜLAY BARBAROS ALTAN’DAN HAFTANIN ATIKSIZ ÖNERİSİ

Bayatlayan pidelerden börek





Ramazanın alameti farikası pide, sıcak sıcak alınıp bitirilmediyse parça parça birikmeye başlar. Sakın atmayın. Kurumuş pideleri küp küp doğrayın. 4 yumurtayı, 2 su bardağı süt, tuz ve karabiberle çırpın. Uygun boyutta bir fırın kabını yağlayıp pidelerin yarısını bir kat dizin, üzerine elinizde olan şarküteri ürünlerinden ve rendelenmiş peynir serpiştirin. Zeytin, kuru domates, yeşil biber dilimleri gibi ağız tadınıza uygun lezzet vericiler ekleyin. Kalan pideleri de üzerine dizin. Yumurtalı sütü tepsideki malzemelerin üzerine gezdirip 180 derece ısıtılmış fırında 40 dakika ya da üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

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EBRU ERKE’DEN NE YEDİĞİNİ BİL!

Her papatyanın çayı yapılmaz





Aktardan bitki çayı alırken çok dikkatli olun. Zira her bitki faydalı olacak diye bir şey yok. Faydalı sandığımız bitkilerle alakalı bile dikkat etmemiz gereken çok nokta var. Mesela papatya çayı. Her papatyanın çayı yapılmaz. Çay için uygun olanlar özellikle Alman papatyası (Matricaria chamomilla) ve Romalı papatyası (Chamaemelum nobile). Bunlar diğerlerine göre daha minik taneli oluyor. Tüketime uygun olmayan papatyalar yüzünden alerjik reaksiyon ve toksik etkiler görülebilir.