Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Usta şeflerin yorumuyla ‘miras tabaklar’

Şanlıurfa’nın tarihi dokusuyla iç içe geçmiş atmosferi ve Urfa mutfağının geleneksel lezzetleriyle tanınan Cevahir Han ‘Gelenekten Geleceğe; Şeflerin Yorumuyla Miras Tabaklar’ başlıklı yeni bir gastronomi projesine imza attı. Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan şehrin mutfak kültürünü uluslararası boyutta tanıtmayı kendine ilke edinen handa ülkemizin önde gelen şefleri mutfağa girerek yöresel ürünlerden aldıkları ilhamla tabaklarını oluşturdu. Doğa Çitçi’nin ‘damak hoşluğu’ olarak sunduğu isotlu omaçla başlayan menüde Yalçın İnam, patlıcan söğürme bostanası; Hazer Amani, kuzu tandırlı ekmek aşı; Cüneyt Asan ve Doğa Çitçi’nin birlikte oluşturdukları firik kebabı ve Yaren Çarpar’ın bi nevi şıllık tatlısı, Bonna markasının Mezopotamya Serisi tabaklarıyla sunuldu.

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Dünya birinciliğini kutluyor

Ayvalıklı Nova Vera, birçok farklı ülkeden zeytinyağlarını değerlendiren 2024 EVOO World Ranking kalite sıralamasında Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi seçildi. Marka, bu önemli başarısını 25 Şubat’ta İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen özel bir kutlama yemeğiyle duyurdu. Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan, böyle prestijli bir sıralamada birinci olmanın, Türk zeytinyağının güvenilirliğini pekiştirdiğini anlattı ve yerel zeytin çeşitliliğimizin korunmasının önemine değindi.

Ayvalı barbun

Yeni yemekler menüde

İyi yemek ve kaliteli müzik ikilisini bir arada bulabildiğimiz birkaç özel mekândan biri Frankie İstanbul. Hafta içi canlı müzik ve DJ performanslarının müdavimi çok. Mutfakta yetenekli şef Aykut Doğanok var. Şefin mevsim malzemeleriyle yenilediği menüde ayvalı barbun, kuzu kaburgalı bao, Divle obruk tulumuyla sunulan dana kuyruk gnocchi ve bütün pişirilen pil pil soslu çipura kaçırılmaması gereken yeni lezzetler arasında. Doğanok yeni sezonda Frankie’nin yanı sıra Ulus 29 ve Fenix’in menülerini de hazırlayacak.

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Portakal kabuğu şekerlemesi

Buzdolabında portakal kabuklarını bekleterek biriktirin. Yeterince kabuğunuz olunca şerit şerit kesin. İçlerindeki beyaz kısımları bıçakla sıyırarak atın. Bol suda üç kez kaynatıp suyunu süzün ki acısı iyice çıksın. Elinizdeki kabuk miktarına göre 1 su, 1 şeker ölçüsüyle şerbet hazırlayın ve kabuklarla beraber ağır ağır kaynatın. Kabuklar saydam hale gelince süzerek çıkarın ve bir fırın teli üzerinde 24 saat kurumaya bırakın. Küp küp doğrayarak kek ve pastalarda hatta aşurede kullanabilirsiniz. Ben biraz çikolata eritip yarısına kadar bandırarak çikolatalı şekerleme haline getiriyor; atıştırmalık ve kahve yanına ikramlık olarak kullanıyorum.

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Tadına bakıp çekirdeğini kontrol edin

Ramazanı fırsat bilip biraz iftariyeliklere bakalım bu hafta. Siyah zeytin alırken asla çok siyah olanlarına eliniz gitmesin hatta mümkünse tadına bakıp çekirdeğini kontrol edin. Unutmayın, doğal yollarla kararmış zeytinin çekirdeği kahverengi olur, simsiyah olmaz. Hurmanın rengi koyu kahverengi, kabuğu parlak olmalıdır, açıkta satılan hurmaları almayın. Pastırma veya sucuğu açken çiğ olarak tüketmeyin, hazmı zor olur.