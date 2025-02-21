Gastronomi kazanında kaynayanlar...

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Baba-oğul birlikte pişirecek

The Red Balloon’da yarın ‘Ayvalık Esintileri: The Red Balloon’da yarın ‘Ayvalık Esintileri: Baba-Oğul Sofrası Yeniden!’ etkinliği düzenlenecek. Baba Vedat Durmaz ve Michelin Genç Şef Ödülü’ne sahip oğlu Ulaş Durmaz birlikte mutfağa girecek, misafirleri için yemekler pişirecek. İki ayrı oturum şeklinde düzenlenecek etkinliğin ilki 14.00-18.00 arasında, ikincisi 19.00-23.00 arasında. Kişi başı 3.750 lira.

Kazananlar belli oldu

Metro Türkiye ana sponsorluğunda üç yıldır gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak’ temasıyla düzenlenen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nda finale kalan 10 genç, gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jürinin karşısına çıktı. Metro Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak 10 yıl önce hayata geçirdiği Gastronometro’da düzenlenen yarışmanın finalinde Barış Gümüş, Eyüp Can Parlak ve Musa Karateke ülkemizin yerel ürünlerini kullanarak atıksız mutfak prensipleriyle hazırladıkları ilham verici reçeteleriyle yarışmayı kazanan isimler oldu. Bitki bazlı beslenmede mutfağı heyecanlandırıcı yeni teknikler üzerinde çalışan Buse Uca Aydın ise Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

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Türk mutfağına dair her şey

Refika Birgül ve Burak Arpak’ın birlikte hazırladıkları ‘Miras-Türk Mutfağı Teknikleri 1’ kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kaynakta geleneksel reçetelerin yanı sıra Türk mutfağında kullanılan pişirme teknikleri ve incelikler detaylıca anlatılıyor. Kitaptaki yemek tariflerinin yapılış videolarını da QR kodu telefonunuzun kamerasına okutarak izleyebiliyorsunuz.

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İsraf yok, tat çok

Narenciye kabukları, yoğun kokusu ve hafif acılığıyla harika bir reçel malzemesi. Temiz üretildiğine emin olduğunuz mandalinaları yedikten sonra kabuklarını geceden ılık suya yatırın. Sabah süzüp suyu atın. Acısı çıktı mı, kontrol edin. Eğer damak tadınıza uygun hale gelmemişse üzerine çıkacak kadar suda 1 taşım kaynatıp soğutun ve süzün. Kabukları şerit şerit kesin. Reçel tencerenizde 1’er su bardağı şeker ve içme suyunu kaynatın. Suyu biraz uçup kıvam almaya başlayınca kabukları ekleyin ve yarım limon suyu sıkın. Kısık ateşte kıvam alarak iyice özleşene kadar kaynatın. Az şekerli bir reçel olduğu için uzun saklanmaz, dolapta tutun ve afiyetle yiyin.

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‘Çayın espressosu’nda ölçüyü kaçırmayalım

Bu aralar çok sık konuşulan maça konusuna değinelim bu hafta. Toz halindeki maça aslında bir tür yeşil çay... ‘Nasıl olsa yeşil çay faydalı, bunu sınırsız içebilirim’ mantığıysa tamamen yanlış. Unutmayın, doğadaki her şey herkese fayda sağlayacak diye bir kural yok. Hem faydalı yiyecek ve içecekleri de belli miktarlarda tüketmeliyiz. Maçaya ‘çayın espressosu’ dendiğini biliyor muydunuz? Son derece yüksek kafeine sahip olan maçayı tıpkı espresso gibi ölçülü olarak içmeliyiz.