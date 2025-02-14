Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

Capri’nin en ünlüsü Marmaris’te

Capri Adası’nın ilk restoranı olarak bilinen Aurora, bu yaz meşhur lezzetlerini Marmaris’teki D Maris Bay’e taşıyor. Beyoncé, Mariah Carey, Jennifer Lopez gibi dünya starlarını sık sık ağırlayan ünlü restoranın imza yemekleri arasında çok ince ve hafif bir hamurla hazırladıkları özel pizzaları pizza all’acqua ve angel hair makarna var. Klasik İtalyan yemeklerini yorumlayan restoranı ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Mia D’Alessio ve şef eşi Franco Aversa işletiyor. Geçen hafta İstinyePark’taki Da Mario restoranda iki günlük bir pop-up menü sunarak nisan ayında D Maris Bay içinde açacakları restoranı duyuran ekip, Marmaris’te geçirecekleri sezon için heyecanlı. 1890’larda açılan ve kısa sürede adanın gastronomi kültürünün simgelerinden birine dönüşen Aurora, yemeklerinde yerel malzemelerimizi de kullanacak.

Haberin Devamı

Muhallebisini de yaptılar

Emirgan Sütiş herkesin konuştuğu, son günlerin en popüler lezzetlerinden Dubai çikolatasının farklı bir versiyonunu menüsüne ekledi. Dubai çikolatalı muhallebi üzerine çikolata sosu dökülerek servis ediliyor, alt katmanında Antep fıstığı ezmesi ve kadayıf parçacıkları var.

Michelin yıldızlı şef Aret Sahakyan İstanbul’a geliyor.

Ünlü şef İstanbul’a misafir geliyor

Bodrum’daki Maçakızı ve Ayla’nın Michelin yıldızlı şefi Aret Sahakyan, Ulus 29’a misafir geliyor. 21-22 Şubat’ta yapılacak etkinlik için Sahakyan özel bir menü hazırlayacak. Misafirlere iki opsiyon sunulacak; biri şarap eşleşmeli, diğeriyse alkolsüz menü. Servis edilen tabaklar ve içerik katılımcılarla önden paylaşılacak.

(0212) 358 29 29

Haberin Devamı

Dibek kahvesi uydurması

İsminin otantikliğinden olsa gerek ortalık son zamanlarda ‘dibek kahvesi’ adı altında satılan ve gerçeğiyle yakından uzaktan alakası olmayan katkı maddesi dolu kahvelerle dolu. Lütfen unutmayın, gerçek dibek kahvesi dibek denen çukur taş havanlarda dövülmüş kahveye verilen addır.

Maalesef internette bile artık dibek kahvesi olarak içi süttozu ve baharat aroması dolu kahveler anlatılıyor. Bir değerimizi daha itinayla yitiriyor olmamız üzücü.

Pilavdan mücver...

Akşamdan artmış pilavınızı yayla çorbası yapmaktan sıkıldınız mı? Öyleyse mücver yapın. 2 su bardağı kadar pilavı karıştırma kabına alın, içine taze soğan, mısır, maydanoz, 2 yumurta ve baharat çeşitleri ekleyip karıştırın. 4-5 yemek kaşığı un da katın ve spatulayla iyice yedirin. Yapış yapış bir karışım olacak. Ellerinizi ıslatıp elle de şekil verebilirsiniz ama 2 kaşık yardımıyla eşit ve düzgün köfteler yapabilirsiniz. Tavada ısınmış yağda nar gibi olana kadar kızartın. Yanında yoğurtla afiyetle yiyin.