Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Şehrin en yenisi bir İtalyan

Yeni bir İtalyan restoranımız daha oldu:

The Ritz-Carlton otelin içine açılan Limoré... Lombardiyalı executive şef Andrea Cetani restoranın mutfak menüsüne imzasını atarken içecek menüsünü ödüllü someliye Irene De Feo hazırladı. Şef Cetani’nin sıfır atığı destekleyen tabağı Limoré linguni, reçetesi aile hikâyesine dayanan lazanya yorumu, günlük olarak üretilen taze makarnaları, branzino alla mugnaia (balık yemeği) ve trüflü risotto restoranın öne çıkan tabakları arasında.

Türk yeşil çayı çok beğenildi

Yazarımız Ebru Erke’nin çay markası Chaika’nın lansmanı geçen salı akşamı Shangri-La Bosphorus’ta yapıldı. Otelin restoranlarından Shang Palace’taki yemek, çay sunumunu dövüş sanatlarıyla birleştiren Çinli Kung Fu Tea Master’ın özel çay servisiyle başladı. Gecede Çin Yeni Yılı için özel olarak hazırlanan menü servis edildi. Yemeklere Chaika’nın yeşil çaylarıyla hazırlanan kokteyller eşlik etti. Rize’de elle toplanıp elde üretilen Türk yeşil çayı, Çinli çay ustaları tarafından çok beğenildi, bundan böyle Shang Palace’ta sadece Chaika’nın yeşil çayları servis edilecek.

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Şefin masasında yeriniz hazır

Şehirden Kaçış etkinlik topluluğu yeni bir etkinlik serisine başlıyor, ismi ‘Şefin Masasındayız’.

Chefs Table (şefin masası) konseptiyle hayata geçirilecek olan serinin ilki 12 Şubat Çarşamba akşamı 19.30’da Teşvikiye’deki Ahali’de yapılacak. Şarap eşleşmeli bir menü servis edilecek. Şef Altuğ Tezer farklı bölgelerin klasik tabaklarını farklı yorumlarla sunacak. Kişi başı 3.500 lira.

Ekşiyen yoğurdu peynir yapalım

Yoğurdunuz ekşidiyse birçok yöntemle değerlendirebilirsiniz. 1 su bardağı kadarsa kek veya börek yaparken süt yerine kullanın. 1-2 su bardağı kadarsa yayla çorbası yapın. Daha fazlaysa lor peyniri yapabilirsiniz. Nasıl mı? 1 kilo veya daha fazla yoğurdu çelik tencereye alın, ağzı açılıp dolapta beklemiş pastörize sütünüz varsa onu da ekleyin, 1-2 çay kaşığı tuz koyun, karıştırın ve kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatın. Yeşilimsi bir su ve pıhtılar halinde ayrışacak. Altını kapatıp soğutun. Süzgeci bir tencerenin üzerine yerleştirin, üzerine ince bir tülbent yayın. Soğuyan yoğurdu içine döküp yeşil suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Tülbendi bağlayıp üzerine bir ağırlık koyarak içinde kalan sudan kurtulun. Elde ettiğiniz taze lor peynirini afiyetle yiyin.

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Gerçek bal nasıl anlaşılır?

Çakmakla yakmalı mıyız? Donup donmadığını mı gözlemlemeliyiz? Hafif ısıtınca üzerinin petek şeklini aldığını mı görmeliyiz? Tabii ki hiçbiri. Hele de tadarak bir balın gerçek bal olup olmadığını anlamak imkânsız. Bal en çok sahtecilik yapılan gıdalardan. Çok detaylı laboratuvar analizlerinden geçmeden de asla gerçekliği anlaşılmıyor. Sadece büyük ve güvenilir markaların ürünlerini almanızı öneririm.