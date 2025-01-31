Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

BU DEFA KONU BALIK





Açdeniz Mutfağı gastronomi topluluğu Akdeniz’deki şehirlerin, ülkelerin sofra ve yeme-içme kültürlerini anlatmak amacıyla farklı mekânlarda geceler düzenliyor. Bu buluşmalarda o akşam için konuk şefler özel menüler hazırlıyor ve pişen yemeklerin hikâyeleri anlatılıyor… Makina Lokal’de 3 Şubat Pazartesi akşamı 20.00’de Cengiz Özdemir ile “İstanbul’un Balıkları ve ‘Boğaz’ Kültürü” etkinliği düzenlenecek. Özdemir katılımcılara, Bizans’tan günümüze balık ve İstanbul’u anlatacak. Bu anlatıma dönemlere göre hazırlanan menü ve rakı eşleşmeleri eşlik edecek. Kişi başı katılım bedeli 3.000 lira. @acdenizmutfagi

Haberin Devamı

MARKİZ YENİDEN...





Beyoğlu’nun ikonik mekânlarından Markiz Pastanesi yeniden açılmaya hazırlanıyor. Markiz, İstiklal Caddesi’ndeki eski halini koruyarak geri dönecek ve menüsünde de orijinaline sadık kalınacak. Daha açılmadan hareketlenen Markiz, Tanrı Misafiri işbirliğiyle geçen yıl sonunda pop-up (süreli) bir etkinlik düzenlemişti. Şimdi de Pilevneli’yle bir işbirliğine imza atıyor. Şubat sonuna kadar :mentalKLINIK ve şef Carlo Bernardini’nin ‘Dehşetli Güzel’ projesine ev sahipliği yapacak.

MAHİR’İN İKİNCİSİ PERA’YA





Taş fırında pişen gevrek lahmacunu ve içliköftesiyle ün salmış Şişli’deki meşhur Mahir Lokantası, ikinci şubesini Pera’ya açacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. “Yine aynı esnaf lokantası menüsünü servis edeceğiz” diyen Mahir Nazlıcan, açılışın şubat ortası gibi gerçekleşeceğini; menüde Şişli’deki şubelerinden bir fark olmayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Evinin şefi Gülay Barbaros Altan’dan haftanın atıksız önerisi

KÖK SEBZELERİN HAZİNELERİ





Pazarda pancar ve fındık turplar yapraklarıyla beraber demet halinde satılır. Kök yumrularını kesip yaprakları çöpe atmayın. Pancar yapraklarından harika zeytinyağlı kavurma yapılır. Turp yaprakları salatalara lezzet katar. Pancar yaprağı kavurması için bir tarif vereyim: Soğanı yemeklik doğrayıp soteleyin, yıkayıp doğradığınız pancar yapraklarını da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Yeşil yaprakların kıpkırmızı suyunun çıkması sizi şaşırtmasın. Kendi suyunu saldığında tuz ve 1 çay bardağı kadar kaynar su ilave edip çok kısık ateşte pişirmeye devam edin. Piştiğinde kaşık yardımıyla yuvarlak çukurlar açın ve çukurlara birer yumurta kırın. Kapağını kapatarak yumurtaların üzerindeki beyaz katılaşana kadar pişirin. Yumurtasız da yapabilir, köfte ya da tavuk yanında yan yemek olarak sunabilirsiniz.

Haberin Devamı

Ebru Erke’den ne yediğini bil…

GÖZENEKLER PARLAK OLMALI





Kars gravyeri coğrafyamızın en ayrıcalıklı peynirlerinden. Geçen yıl üretilen gravyerlerin en iyilerinin içinde bulunduğumuz bu günlerde ancak satışa çıktığını biliyor muydunuz? Kars’ta doğanın canlandığı, bitki çeşitliliğinin arttığı ve sütlerin en lezzetli olduğu mayıs ve haziran aylarında gravyerler üretildi. Ama ‘iyi’ gravyerlerin satışa çıkması bu tarihten en erken altı ay sonra başlıyor. Bundan önce yediklerimiz ya

bir sene öncesine ait ya da yeteri kadar beklememiş peynirler oluyor. Kars gravyeri alırken şunlara dikkat edin: Öncelikle, peynir iyi kokmalı. Ağır kokular peynirin gerçek kokusu değildir, peynir bozuk demektir. İkincisi, gravyerdeki gözler fındık büyüklüğünde, yuvarlak ve içleri de parlak olmalı. Gözenekler parlak değilse peynir olgunlaştırılmamış demektir.