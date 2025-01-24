Gastronomi kazanında kaynayanlar

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ZEKERİYAKÖY’E YENİ ŞUBE





Kaşıbeyaz yeni şubesini Zekeriyaköy’e açtı. Geleneksel Güneydoğu Anadolu mutfağını servis eden restoranın öne çıkan lezzetleri arasında artık klasikleşmiş lahmacunu, çiğköftesi ve kebap çeşitleri var. Akşam yemeğinin yanı sıra hafta sonları sunduğu kahvaltısı için mutlaka rezervasyon istiyor.

20’NCİ YILA ÖZEL





İlk restoranını 2005 yılında Suadiye’de açan şehrin renkli Meksikalısı Ranchero 20 yaşına girdi. İşletmecisi Rıza Tanyeri ile Meksikalı eşi Patricia Gonzalez’in aşkından doğan restoran yeni yaşında Kanyon ve Kıyı İstanbul’da yeni şubeler açmaya hazırlanırken karavan mutfağından esinlenerek oluşturduğu ilk corner mekânınıysa Zorlu PSM’ye kuracak. Ranchero’nun Suadiye dışında Nişantaşı, Ataşehir Watergarden ve Büyükyalı Fişekhane’de şubeleri var. Ankara’da da Maidan, Armada, One Tower ve Atakule’deki şubelerinde hizmet veriyor.

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EGE VE JAPON BULUŞMASI





Roka İstanbul, mutfağına ünlü şefleri konuk etmeye devam ediyor. Serinin üçüncüsünde şef Ozan Kumbasar 17 ve 18 Şubat’ta mekânın mutfağına misafir olacak, Roka’nın baş şefi Suna Hakyemez’le beraber yemek pişirecek. İki gün sürecek bu işbirliğine özel olarak Ege ve Japon lezzetlerinin bir araya geldiği bir menü sunulacak. Kişi başı 3.700 lira.

SİLİFKE YOĞURDU DA İŞARETLENDİ





Mersin’in Silifke ilçesinin türkülere konu olan yoğurdu Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. Silifke yoğurdu AB’den coğrafi işaretli 30’uncu ürün oldu. Toroslarda yer alan otlaklarda, doğal ortamlarında beslenen keçilerden elde edilen sütün kullanılması yoğurdu özel kılıyor. Yöresel adı süt çilisi olan kaplarda pişirilen sütün kaynarken üzerinde oluşan köpükleri sürekli olarak dağıtılıyor ve yalnızca maya ilave edilerek yoğurt hazırlanıyor.

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Evinin şefi Gülay Barbaros Altan’dan haftanın atıksız önerisi

GÜNDE 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİTMESİN





Bayat ekmekleri küp küp kızartıp kruton yapın, çorbalara katın. Eğer çok fazlaysa börek yapabilirsiniz. Tarifi şöyle: 2-3 yumurtayı çırpın, biraz süt ya da yoğurtla bir kâse sıvı elde edin. İçine peynir, zeytin ya da baharat çeşitleri ekleyin. Küp kesilmiş bayat ekmekleri bu sıvıda ıslatın ve tepsiye döküp 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kızartın. Pişmesine 10 dakika kala üzerine rende kaşar ya da sucuk dilimleri de koyabilirsiniz.