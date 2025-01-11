Gastronomi kazanında kaynayanlar

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HER FİNCAN İÇİNİZİ ISITSIN

Türkiye’de sıcak içecek denince akla ilk gelenlerden biri çay oluyor elbette. Metro Türkiye, çay içmeyi sevenlere Rioba markası altında dünyanın farklı bölgelerine özgü 18 çay çeşidi sunuyor. Markanın bitki çaylarının yanı sıra kolay hazırlanan salep, sıcak çikolata gibi ürünleri de var. Rioba’nın çiçek ıhlamur, nane limon, papatya, kiraz sapı, rezene, adaçayı ve karışık ıhlamur gibi sekiz farklı poşet çay seçeneği mevcut.

KAYNAK NİTELİĞİNDE BİR KİTAP





Yemek kültürü ve şarap uzmanı Levon Bağış’ın yeni kitabı ‘Obur Yazılar’ Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı. Türkiye’deki yeme-içme kültürü üzerine yazılar yazan Bağış’ın kaleme aldığı kitap, Agos gazetesindeki Obur adlı köşesinde 2013-2020 yılları arasında kaleme aldığı yazılardan oluşan bir seçki. ‘Obur Yazılar’ herkes için bir kaynak niteliğinde. Kitabı okurken Türkiye’nin yeme-içme kültüründeki dönüşümün yanı sıra bu kültürün ardındaki insanları ve hikâyeleri de keşfedebilirsiniz.

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KOMŞUNUN MEZELERİNİ ÖĞRENİYORUZ





Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) 17 Ocak Cuma akşamı 19.00-22.00 arasında ‘Yunan Mezeleri’ atölyesi düzenliyor. Eğitim kapsamında Girit ezme, uzolu ve fetalı karides saganaki, domatokeftedes (domates mücverleri, yoğurt sos), pabucaki yapımı öğretilecek. Hazırlanan menüye özel eşleştirilmiş iki kadeh içecek dahil atölyenin ücreti kişi başı 3.500 lira.

UMARIZ ETLİ SARMADIR...





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Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçen hafta Instagram hesabından 2024 anılarına yer verdiği bir gönderi albümü paylaştı. Hadid yaprak sarma hazırladığı anların fotoğrafını da bu serinin içerisine koydu. Bu paylaşım Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü. ‘Türk mutfağına hoş geldiniz’ gibi yorumlar yapıldı. Yaprak sarmaların biraz kalın olduğuna ayrıca dikkat çekmek isteriz, umarız zeytinyağlı değil de etli yaprak sarmadır...

Evinin şefi Gülay Barbaros Altan’dan haftanın atıksız önerisi

Soğan kabuklarını çeşni yapalım





Kullandığınız soğanların kabuklarını biriktirin. Sebze yıkar gibi yıkayıp fazla suyunu güzelce kuruladıktan sonra (gerekirse kalorifer üzerinde bekleterek) fırın tepsisine yayın. 150 derecede 10-15 dakika kontrollü olarak ve hatta arada karıştırarak kurutun (fırında herhangi bir yemek pişirip kapattığınızda arkasından hemen atıp fırının mevcut sıcağında da kurutabilirsiniz). Rondoda çekip toz haline getirin. Tuz, tütsülenmiş kırmızı biber gibi dilediğiniz baharatla karıştırıp patates kızartmaları başta olmak üzere çeşni olarak tüm yemeklerinize tat katabilirsiniz.