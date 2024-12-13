Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Epoca

İstinyePark’ta üç mekân daha açıldı

Yeni açılan mekânlarıyla artık daha hareketli İstinyePark. AVM’nin en yenilerinden olan Epoca, Başak Soykan, Yaprak Baltacı ve Michelin yıldızlı şef Emre Şen işbirliğiyle kapılarını açtı. Mekân Akdeniz mutfağına Latin Amerika ilhamı katan yaratıcı bir menü hazırladı. Epoca’da tüm gün kahvaltı servisi var. Sağlıklı kâselerden ketojenik ve vegan seçeneklere, kahvaltı pizzalarından İtalyan sandviçlerine kadar geniş bir menüye sahip. Ayrıca mevsim sebzeleriyle hazırlanan salatalar, ekşi mayalı pizzalar, deniz ürünleri, tropikal lezzetler ve taco gibi alternatifler de var.

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Brasserie-restoran konseptli Cantinery de İstinyePark’ın yeni bölümünde hizmet vermeye başladı. Akdeniz-Avrupa mutfağı ağırlıklı menüsüyle geniş bir yelpazede lezzetler sunan restoran, taş fırın pizzalar, taze makarnalar ve mevsimsel tabaklarıyla misafirlerini ağırlıyor. 2014 yılında Cem Mirap tarafından kurulan Cantinery’nin Zorlu Center ve Emaar Square Mall’da da şubeleri var. Humus, kale salata ve bistecca (biftek) menüde öne çıkan lezzetler, şefin özel önerisiyse safranlı risotto. Mimari tasarımı Enis Karavil’e ait olan mekân açık mutfağı, ferah bahçesi ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

İtalya’nın köklü pastacılık geleneğini temsil eden ve dünya çapında tanınan Cova İstinyePark’ın bir diğer yeni mekânı. Milano’dan Şanghay’a, Hong Kong’dan Monte Carlo’ya uzanan bu lüks pastacılık markası, İstanbul’a da İtalyan zarafetini ve lezzetlerini taşıdı. Geleneksel tarifleri yenilikçi dokunuşlarla birleştiren Cova menüsünde imza tatlılarından çikolatalı kruvasanlara, tiramisudan ikonik panettone’ye kadar seçenek mevcut. İçeceklerdeyse americano, latte macchiato ve çay öne çıkıyor. Mekân özel sipariş doğum günü pastaları ve paketli ürünleri evlere de servis ediyor.

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Gıda etiketlerinde farklı dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketleme ve tanıtımında kullanılan vegan ve vejetaryen terminolojisine standart getiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni yönetmelikle birlikte vegan ve vejetaryen ürünlerin hayvansal ürünlerin yerini aldığı veya eşdeğer olduğu algısını yaratabilecek ifadelerin kullanımı yasaklandı. Örneğin, ‘Tereyağı gibi tadı var’ türü açıklamalara artık etiketlerde yer verilmeyecek. Bakanlık, soya, yulaf, badem gibi bitkisel içeriklerden yapılan ürünlerin etiketlenmesinde de değişikliğe gitti.

Bu tür ürünlerde artık ‘süt’ yerine ‘içecek’ terimi kullanılacak. Ayrıca ‘süt ve süt ürünleri içermez’ yerine ‘laktozsuz’ ifadesi tercih edilecek. Düzenlemeye göre hayvansal ürünlere benzeyen ya da onları çağrıştıran görsel ve terimlerin kullanımına da sınırlamalar getirildi.

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Şimdi turşu zamanı

Bi Nevi Deli’nin bugün yapılacak Turşu Atölyesi kısa sürede dolunca 11 Ocak için yeni bir atölye daha düzenlendi. Etkinlik doğal ve katkısız fermente turşu yapımını öğrenmek isteyenler için planlandı. Begüm Yaramancı atölyede mevsimlik sebze ve meyvelerle fermente turşu yapımının detaylarını anlatacak. Katılımcılar, teorik bilgilerin ardından kendi turşularını kurarak deneyim kazanacak. Bi Nevi Deli’nin kurucu şefi Belkıs Boyacıgiller ise sağlıklı gıda seçimleri ve tedarik süreçlerini anlatacak. 2.300 lira katılım ücreti olan atölye 2,5 saat

sürecek. Katılımcılar hazırladıkları turşuları evlerine götürebilecek.

binevideli.com/market

Menü yeniledi

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İtalyan ve Türk mutfağını harmanlayan Terrazza Italia menüsünü yeniledi. Şef Claudio Chinali yerel malzemeleri modern tekniklerle birleştiriyor. Başlangıç olarak kıtır Afyon patates terin ve vitello tonnato (sosla servis edilen dana eti), ana yemeklerden Rize çayıyla marine edilmiş kuzu sarma, tatlılardan mascarpone dondurma ve espresso detaylı ‘This is Not a Tiramisu’ dikkat çekiyor. Vegan seçenekler de mevcut.