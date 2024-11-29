Gastronomi kazanında kaynayanlar

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RİSOTTO’YLA DA İÇİLİR





Doğanay Şalgam, şişesini ve logosunu yeniledi. Marka yenilikleri duyurmak için Feriye’de bir yemek düzenledi. Yemekte genellikle kebapla eşleştirilen şalgamın yanına yakışacak farklı lezzetler sunuldu. Executive şef Birkan Erköylü’nün hazırladığı menüde etsiz çiğköfte, kâğıtta levrek, simit, mini hamburger, taco, risotto gibi yemekler vardı. Yeme-içme uzmanı Oğul Türkkan da şalgamlı kokteyller yaptı.

ŞIK BİR HEDİYE





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Yeni yılda sevdikleriniz için en klasik hediyelerden biri de çikolata. Godiva’nın 2025 Yılbaşı Koleksiyonu’nda trüf, pralin, kare, napoliten ve madlen gibi türlerden; asorti çeşitlerinden hazırlanan şık kutuları var. Markanın kişiselleştirilen hediye sepeti seçeneklerine de bakabilirsiniz.

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAĞI SEÇİLDİ





Lizbon, Avrupa’nın en iyi mutfak şehri seçildi. Dubai’de her yıl düzenlenen World Culinary Awards’ta (Dünya Mutfak Ödülleri) Avrupa’nın en iyi mutfak şehri destinasyonu ödülüne layık görülen Lizbon; Paris, Londra, Barselona, Floransa gibi diğer önemli gastronomi şehirlerini geride bıraktı.

TÖREN 9 ARALIK’TA





Gastronomi alanında dünyanın prestijli rehberlerinden Gault&Millau 2025 seçkisi, 9 Aralık Pazartesi akşamı Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle duyurulacak.

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ARTIK GRAMAJ BİLGİSİ VERİLECEK





Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, İskender ve hamburger satanların, fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer vermeleri gerektiğini duyurdu. Geçen hafta mevcut yasadaki bu bilgiyi lokanta ve büfecilere hatırlatan bakanlık yetkilileri, ardından tüm şehirlerde bir dizi denetleme yaptı ve kurala uymayanlara ceza kesti.