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Gastronomi kazanında kaynayanlar

Güncelleme Tarihi:

#Gastronomi#Yeme#İçme
Gastronomi kazanında kaynayanlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

Yeme-içme dünyasından en son haberler...

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RİSOTTO’YLA DA İÇİLİR

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Doğanay Şalgam, şişesini ve logosunu yeniledi. Marka yenilikleri duyurmak için Feriye’de bir yemek düzenledi. Yemekte genellikle kebapla eşleştirilen şalgamın yanına yakışacak farklı lezzetler sunuldu. Executive şef Birkan Erköylü’nün hazırladığı menüde etsiz çiğköfte, kâğıtta levrek, simit, mini hamburger, taco, risotto gibi yemekler vardı. Yeme-içme uzmanı Oğul Türkkan da şalgamlı kokteyller yaptı.

 

ŞIK BİR HEDİYE

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Yeni yılda sevdikleriniz için en klasik hediyelerden biri de çikolata. Godiva’nın 2025 Yılbaşı Koleksiyonu’nda trüf, pralin, kare, napoliten ve madlen gibi türlerden; asorti çeşitlerinden hazırlanan şık kutuları var. Markanın kişiselleştirilen hediye sepeti seçeneklerine de bakabilirsiniz.

 

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAĞI SEÇİLDİ

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Lizbon, Avrupa’nın en iyi mutfak şehri seçildi. Dubai’de her yıl düzenlenen World Culinary Awards’ta (Dünya Mutfak Ödülleri) Avrupa’nın en iyi mutfak şehri destinasyonu ödülüne layık görülen Lizbon; Paris, Londra, Barselona, Floransa gibi diğer önemli gastronomi şehirlerini geride bıraktı.

 

TÖREN 9 ARALIK’TA

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Gastronomi alanında dünyanın prestijli rehberlerinden Gault&Millau 2025 seçkisi, 9 Aralık Pazartesi akşamı Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle duyurulacak.

 

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ARTIK GRAMAJ BİLGİSİ VERİLECEK

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, İskender ve hamburger satanların, fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer vermeleri gerektiğini duyurdu. Geçen hafta mevcut yasadaki bu bilgiyi lokanta ve büfecilere hatırlatan bakanlık yetkilileri, ardından tüm şehirlerde bir dizi denetleme yaptı ve kurala uymayanlara ceza kesti.

 

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#Gastronomi#Yeme#İçme

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