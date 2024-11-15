Gastronomi kazanında kaynayanlar

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İtalya’nın prestijli ödülü şef Danilo Zanna’ya

İzmir, Bursa ve iki de İstanbul’da olmak üzere dört ayrı restoranında İtalya’nın farklı bölgelerine özgü lezzetler sunan Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız, ünlü şef Danilo Zanna, konuklarını her bir tabakta benzersiz bir yerel yolculuğa çıkarıyor.

Şef Danilo Zanna geçen günlerde kurucusu olduğu Filo D’Oilo restoranlarından İzmir şubesiyle önemli bir ödüle layık görüldü. İtalya’nın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan Ospitalita Italiana (İtalyan misafirperverliği) ödülünün sahibi oldu. Türkiye’de bu ödülü kazanan tek İtalyan restoranı olarak, İtalyan mutfağına ve kültürüne olan bağlılığını uluslararası başarıyla taçlandırdı. Şef ödülünü özel bir davetle, 80 seçkin davetlinin katılımıyla aldı. İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba davetliler arasındaydı.

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Coğrafi işaret sayısı 13 oldu

Coğrafi işaret belgesi alan ürünlere Trabzon kuymağı da eklendi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım kuymağın tescil kazanmasından çok mutlu olduklarını belirterek ‘’Bundan sonra kuymak artık Trabzon’la anılacak’’ dedi. Böylece Trabzon’un coğrafi işaretli ürün sayısı da 13’e yükseldi.

The Best Chef’te dört Türk

Yılın en iyi şeflerinin belirlendiği, dünyanın prestijli gastronomi ödüllerinden The Best Chef’in (TBC) 8’incisi, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai’de 4-6 Kasım’da düzenlendi. Ödül töreninde Türkiye’den de ödül alan şeflerimiz vardı. Apartıman Yeniköy’ün şefi Burçak Kazdal, Neolokal’in şefi Maksut Aşkar, Maçakızı’nın şefi Aret Şahakyan ve TURK’ün şefi Fatih Tutak ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

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10’uncu yıla özel menü

Raffles İstanbul 10’uncu yaşını lezzetli sofralar eşliğinde kutluyor. Otelin eşsiz bir manzaraya sahip terasındaki İsokyo, 10’uncu yıl şerefine 10 aşamalı bir tadım menüsü hazırladı. Tadım menüsündeki tabaklar Pan-Asya mutfağına ait çeşitli yemek kültürlerinden izler taşıyor.

Yeni bir bitki bazlı süt

San Francisco merkezli gıda şirketi Força Foods, süte yenilikçi bir alternatif olarak karpuz çekirdeği sütü piyasaya sürdü. MILKish markalı; orijinal ve vanilya aromalı olarak iki türde piyasaya çıkan üründe soya, fındık ve şeker kullanılmamış. Karpuz çekirdeği ve bir miktar bezelye proteiniyle oluşturulan bitki sütü, karagenan (kıvam verici katkı) veya renklendirici de içermiyor.