Gastronomi kazanında kaynayanlar

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ATÖLYELER, YARIŞMALAR...





İtalyan Mutfağı Haftası’nın bu yılki teması sağlıklı yaşam tarzının temeli olarak kabul edilen Akdeniz tipi beslenme olarak belirlendi. 9’uncu edisyonu 16-22 Kasım’da gerçekleşecek haftada İtalya’nın zengin gastronomi felsefesini yakından tanıtan etkinlikler de düzenlenecek. Hafta boyunca yapılacak atölyelerden bazıları şöyle: Gastronometro ile Monteverdi’nin şefi Nicole Scandella’nın işbirliğiyle düzenlenecek atölyede İtalyan mutfağının ipuçları anlatılacak. Bu mutfağın üç önemli malzemesiyse tanınmış İtalyan şefler tarafından üç ayrı atölyede ele alınacak: Eataly’de ‘taze makarna’, Nappo’da ‘pizza’ ve Napoli Antica’da ‘mozzarella’. Makarna tasarım yarışması ‘Design Della Pasta’ da haftanın etkinlikleri arasında.

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TÜRK-JAPON BULUŞMASI





ROKA İstanbul, 19-20 Kasım’da şef İnanç Çelengil’i ağırlıyor. ROKA’nın şefi Suna Hakyemez ve Çelengil’in hazırlayacağı menüde Türk ve Japon yemek kültürleri buluşacak. Bu menü sadece iki akşam yemeğinde olacak. Yemekler arasında trüflü yuzu sosla palamut saşimi de var, yuzulu susam sos ve pankolu ızgara yedikule marul da. Dana ilik teriyaki ve çıtır kokoreçle balkabağı sundae de sunulacaklar arasında.

EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ





Gastronomi dünyasının başarılı isimlerinin ödül aldığı Creative People ‘Talks&Hospitality Awards 2024’ Sözen Group tarafından bu yıl ilk kez düzenlendi. Jüri üyeleri arasında yazarımız Ebru Erke de vardı. Gecede Çevre Dostu Restoran Ödülü’nü Casa Lavanda, Kültürel Miras Ödülü’nü Ömür Akkor, Sommelier Ödülü’nü Süleyman Şen (Sunset Grill Restaurant), Pastry Şefi Ödülü’nü Ghislain Gaille (Vakko Patisserie), Gurme Market Ödülü’nü Eataly, Çıkış Yapan Şef Ödülü’nü Cenk Debensason, İlham Veren Şef Ödülü’nü Fatih Tutak, Maksut Aşkar ve Aret Şahakyan aldı.

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MENÜDE SÜRPRİZLER VAR





Şehrin sevilen Meksikalısı Ranchero, menüsüne yeni yemekler ekledi. Tortilla arasında tavuk, peynir, krema ve salsa sosla hazırlanan enchiladas suizas, nachos ve misket köftelerle hazırlanan nachos&meatball, trüflü cheeseburger ve restorana özgü sazanador baharatıyla hazırlanan sarımsaklı, parmesanlı, trüflü patates kızartması garlic parmesan truffle fries yeni tabaklardan birkaçı.

MAHALLENİN YENİSİ





Zaaf İstanbul’un kardeş restoranı Norma Burger geçen günlerde Teşvikiye’de açıldı. Mekânın mutfağı,

Zaaf’ta da olduğu gibi şef Aras Çetin’in yönetiminde. Restoran pazartesileri hariç haftanın 6 günü 12.30-21.30 arasında açık.