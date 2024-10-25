Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Şef Osman Serdaroğlu



Sonbahar menüsüyle ‘köklerine döndü’

Michelin yıldızlı Terruar Urla bu ay sonbahar lezzetleriyle yeni menüsüne geçti. Başarılı genç şefimiz Osman Serdaroğlu’nun ‘Köklere Dönüş’ ismini verdiği yeni tadım menüsü fermente Rize çayı ve organik Artvin elmalı kombucha ile açılıyor. Tadım hoşluklarından sonra orman mantarları, kök sebzeli ve kaburga dolgulu tortellini, midye köpüğü ve Tokat soğanı eşliğinde Karaburun ton balığı, fermente patates ve pırasa velüt ile sunulan dana dil gibi lezzetler sofraya geliyor. İzmir lokma ve Bodrum satsuma cannoli ile sona eren menünün vejetaryen seçeneği de var. İçecek hariç menüler 4.400 ve 4.600 lira. Şarap eşleşmesi isterseniz 3.300 lira daha ödüyorsunuz ya da someliyeleri size içecek seçiminde ayrıca yardımcı oluyor.

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Furmayla herkes tanışsın

İzmir Eğlenhoca’da 17 Kasım’da Karaburun Furma Festivali yapılacak. Furma yarımadaya özgü bir zeytin. Tamamen organik. Diktikten sonra sulama, bakım istemiyor, kendi kendine yetişen, erkence cinsi bir zeytin. İçine hiçbir şey katılmadan, hiçbir işleme tabi olmadan yenilebilen çok lezzetli bir meyveye dönüşüyor. Yarımadada çok bilinen bu lezzetin hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor. Festivalde bolca furma zeytinin yanı sıra bölgeye özgü gıdalar ve köy halkının evde yaptığı ürünler de olacak. Festival kapsamında paneller, yarışmalar yapılacak, konserler verilecek. Furmanın yıl boyu tüketilebilmesi için özel saklama koşullarının nasıl olması gerektiğini anlatan atölyeler de olacak.

Da Vittorio Ristorante’nin yenileri

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Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus’taki Da Vittorio Ristorante menüsüne yeni lezzetler ekledi. Menünün yeni yıldızlarından beyaz trüflü tagliolini, Alba’dan gelen beyaz trüf mantarlarıyla hazırlanıyor, tereyağı ve parmesanlı bir sosla servis ediliyor. Menüye yeni katılan siyah havyarlı makarna spaghetti al caviale deniz ürünleri tercih edenlere hitap ediyor. (0212) 370 21 66

Siz eğlenin, çocuklar öğrensin

Raffles İstanbul’un pazar brunch’ları bu sezon da devam ediyor. Brunch menüsünde deniz ürünlerinden kömür ateşinde pişirilmiş ızgara çeşitlerine, İsokyo’nun imza tabaklarından kahvaltılıklara ve sağlıklı atıştırmalıklara kadar birçok alternatif var. Aynı zamanda Solanch de La Rosa’nın canlı müzik performansı eşlik ediyor. 12 yaş ve altındaki konuklar ücretsiz ağırlanıyor. Çocuklar saat 14.00’ten 15.00’e dek Raffles şefleri tarafından düzenlenen ‘Kids Culinary Workshop’ta (Çocuklar için Aşçılık Atölyesi) hem eğleniyor hem de profesyoneller eşliğinde mutfak becerilerini geliştiriyor. Raffles brunch’ları iki haftada bir her pazar 12.00-15.30 arasında yapılıyor. (0533) 284 31 60

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3005 yıllık gelenek

14-17 Kasım’da Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde 3005 Yıllık Gelenek, Sinop Lakerda Festivali düzenlenecek. Türkiye gastronomisinin deniz mahsulü alanında önemli festivallerinden olan Sinop Lakerda Festivali’nde çeşitli paneller, söyleşiler, atölyeler yapılacak. Festival kapsamında yarışmalar, konserler de olacak.