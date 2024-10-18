Gastronomi kazanında kaynayanlar

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BOĞAZ’A KARŞI DJ’Lİ, KOKTEYLLİ OCAKBAŞI





Geleneksel ocakbaşı konsepti ve lezzetleri şık bir Boğaz restoranına taşındı. Et ve kebap çeşitleri servis eden Karkas Ocakbaşı’nın ikinci şubesi geçen hafta Rumelihisarı’nda açıldı. Ara sıcakları ve özel soslarıyla konseptine modern dokunuşlar eklenen Karkas Ocakbaşı, DJ performansları ve özel kokteyl menüsüyle yemekten sonra eğlencesini de mekâna ekliyor. karkasocakbasi.com

3’ÜNCÜ ŞUBE AÇILDI





Yeni nesil salata barı Baby Green, Kanyon ve 42 Maslak’tan sonra 3’üncü şubesini Acıbadem’deki Akasya AVM’de açtı. Açılışa özel yüzde 20 indirim uygulayan mekânın menüsünde salatalar, kâseler, vegan dürümler var. Barbekü, ranch gibi sosların tümünü kendileri üretiyor. Reyhanlı, fesleğenli ayranları da var. Dilerseniz kendi salatanızı bardan seçtiğiniz ürünlerle kendiniz hazırlayabiliyorsunuz.

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KIŞ MENÜSÜNDE YENİ TATLAR





İstanbul, Etiler’deki Salazar’ın menüsüne yeni tabaklar eklendi. Şef Kadir Aytekin’in ‘MediterrAsia’ diye tanımladığı mutfağından çıkan deniz mahsulleri ve etler, Akdeniz mutfağını Asya’nın baharat ve soslarıyla harmanlıyor. Istakozlu ve havyarlı tost dikkat çekici başlangıçlardan biri. Lobster roll, Kaliforniya roll ve acılı karides roll gibi özel suşi çeşitlerini de kış boyu Salazar menüsünden seçip deneyebilirsiniz.

SEKTÖRDE 25’İNCİ YIL





Happy Moon’s, İkon, Manhattan ve Little Buddha markalarının çatısı Happy Group sektördeki 25’inci yılını kutladı. Gecede konuşan Happy Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu “Kadıköy’de 1999’da ilk Happy Moons’u açtık. 68 şubeli bir yeme-içme zinciri haline getirmekten duyduğum gururu tarif etmem çok zor. Tek markaya sığamadık, güçlenerek yolumuza devam ettik. Misafirlerimizi dünya lezzetleriyle buluşturarak onlara farklı bir gastronomi deneyimi yaşatmayı amaçladık” dedi. ‘Ulaşılabilir lüks’ kavramını yeme-içme sektörüne uygulayan grup 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı, 5 kıtaya yayılmış 4 markasıyla global bir restoran zinciri olma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

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KAHVEYE DAİR HER ŞEY





Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Jacobs, İstanbul Akaretler’de 3 günlük bir deneyim evi açtı. ‘Harika Anlar Deneyim Evi’ adı verilen mekân 18 Ekim’de ücretsiz olarak kahve meraklılarını ağırlamaya başladı. Deneyim evini ziyaret edenler kahvenin tarladan fincana yolculuğunu öğrenip farklı kahve türlerini deniyor ayrıca kendi kahve reçetelerini hazırlayıp baristalarla birlikte kahve atölyelerine katılıyor. Deneyim evi yarın akşam kapanacak. Saat: 12.00-20.00 Adres: Akaretler Cad., Sıraevler, No: 43 Beşiktaş, İstanbul