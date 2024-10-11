Gastronomi kazanında kaynayanlar

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YEDİ BÖLGE TEK MENÜDE





JW Marriott İstanbul Bosphorus’taki Octo İstanbul’un menüsü yenilendi. Şef Şafak Erten’in degüstasyon menüsü Türkiye’nin yedi bölgesinden seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor. Doğu Karadeniz’den yeşil çay ve taze tuna balığı, Kuzey Ege’den siyah kabak, yanık reyhan kremasıyla bebek kalamar, Akdeniz’den limonlu zencefilli salatalıkla çipura ve kavrulmuş susam hibeşle külde ahtapot… Octo İstanbul 12.00-23.00 arasında hizmet veriyor. Degüstasyon menüsünü denemek istiyorsanız rezervasyon yaparken belirtmeniz yeterli.

RİZE’NİN MUTFAK KÜLTÜRÜ

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Dün başlayan Rize Gastronomi Günleri kapsamında katılımcılar Rize’nin mutfak kültürünü öğrenme ve deneyimleme fırsatı buluyor. Bölgenin yemekleri ünlü şeflerin elinden sunulurken coğrafi işaretli ürünleri de tanıtılıyor. Rize’nin coğrafi işaretli veya işaret almaya aday 100’den fazla yerel ürünü var. Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, pepeçura, Anzer balı ve Derepazarı pidesi bunlardan sadece birkaçı… Rize Çay Çarşısı’nın yanındaki festival alanında gerçekleşen etkinlik yarın sona eriyor.

ŞEF, ÇİFTÇİ VE UZMANLAR BULUŞMASI





Adana’nın bir gastronomi durağı olarak yurtdışında tanıtımında da önemli rol üstlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi) işbirliği ve şef Ebru Baybara Demir’in katkılarıyla 17 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek zirvenin teması ‘Toprağın Lezzeti’. Zirvede dünyanın farklı ülkelerinden sosyal gastronomi alanında uzman şef, çiftçi, girişimci ve geliştirici, şehirdeki yerel çiftçiler ve uzmanlarla bir araya gelecek. Katılımcılardan bazıları şöyle: Social Gastronomy Movement’ın kurucularından Nicola Gryczka, Food Networks kurucusu Patrick Honauer, Hollanda Utrecht Üniversitesi Honors Koleji’nde Yenileyici Şehirler Programı’nı yürüten Dr. Thieu Besselink.

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KARS GRAVYERİNE COĞRAFİ TESCİL





Şehrin yüksek rakımlı yaylalarında beslenen ineklerin sütünden üretilen Kars gravyeri coğrafi işaretle tescillendi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Kars gastronomi turizminde önemli bir yere sahip gravyer peynirinin Avrupa coğrafi işareti alması için de çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Kars’ta artizan peynirlerle tamamen bölgeye özgü bir üretim yapılıyor. Kars Peynir Müzesi’nin açıldığı şehir aynı zamanda dünyanın 18’inci peynir rotası olarak tescilli.