Gastronomi kazanında kaynayanlar

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EFENDY GROUP’A BİR ÖDÜL DAHA





Yeme-içme kültürümüzü hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtan Efendy Group’un beş markasından biri olan Anason, Restaurant&Catering Mükemmellik Ödülleri’nde ‘Yılın En Nitelikli Restoranı’ seçildi. Avustralya’nın bu prestijli ödülünü son iki yıldır grubun bir başka restoranı, Maydanoz alıyordu. Maydanoz geçen yılsa NSW Good Food Guide seçkisine de girdi. Aynı yıl Efendy Istanbul da Michelin Bib Gourmand ve Gault&Millau’nun seçkisindeydi. Efendy Group, Somer Sivrioğlu ve Berk Cemail’in ortak fikri ve adını aldığı Efendy isimli restoranın kuruluşuyla birlikte faaliyete geçti. Grup yurtdışında Türk misafirperverliğini de temsil ediyor.

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BAL GİBİ KRAL ŞAKİR





Beslenmeyi eğlenceli hale getirerek çocuklara bal yeme alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Anavarza Bal, Kral Şakir ve onun sevimli arkadaşlarını çam balı lezzetiyle buluşturdu. Anavarza Bal’ın 40 gramlık çam balı ürününün Kral Şakir lisanslı ambalajı özel olarak tasarlandı. Yüzde 100 doğal çam balı içeren bu ürün bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Kral Şakir lisanslı ürünler kimi marketlerden ve Anavarza Bal’ın internet sitesinden alınabiliyor.

KOKTEYL FESTİVALİNDE LEZZET VE EĞLENCE





İstanbul Cocktail Festival, 28-29 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden popüler kokteyl barları ve uzman miksolojistlerden atölyelerin olacağı festivalde ayrıca sokak lezzetleri stantları da kurulacak. İki gün boyunca devam edecek konserlerse lezzeti eğlenceyle buluşturacak.

CADDENİN İTALYANI SEZONA HAZIR

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Bağdat Caddesi’ndeki Ristorante Umberto mevsime göre hazırlanan menüsüyle yeni sezonu açtı. Restoran “Sonbahar’a tat katın” sloganıyla müdavimlerini bahçesine bekliyor. Umberto’nun menüsünde hafif ve lezzetli bir öğün arayanlar için burrata multicolore ve fritto misto di mare yani karışık deniz ürünleri kızartması gibi lezzetler öne çıkıyor. Dört peynirli, mantarlı pizzaları ve özel bir tarifle hazırladıklarını belirttikleri lazanyaları (lasagna alla bolognese) da favori lezzetleri olarak devam ediyor. Tatlılardaysa panna cotta ve lavantalı krem brüle öne çıkıyor.

PASTAMIZI SÜSLÜYORUZ





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Galata’daki Freda Bakes Cakes’in stüdyosunda bu perşembe saat 14.00 ile 17.00 arasında yaratıcılğınızı lezzetli bir şekilde ortaya çıkarabileceğiniz retro pasta süsleme atölyesi var. Maison Concept ve Freda Bakes Cakes işbirliğiyle yapılacak bu atölye katılım ve detaylı bilgi için Freda Bakes Cakes’in Instagram hesabı (@fredabakescakes) üzerinden ilgililerle iletişime geçebilirsiniz.

Bu arada kontenjan sınırlı, bilginiz olsun.