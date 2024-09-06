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Gastronomi kazanında kaynayanlar

Güncelleme Tarihi:

#Gastronomi#Yeme#İçme
Gastronomi kazanında kaynayanlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

Yeme-içme dünyasından en son haberler...

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‘KOMŞU MUTFAKLAR’A SELAM OLSUN

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Fethiye’nin geleneksel mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefleyen 2. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Komşu Mutfaklar’ temasıyla ülkemizin ve Yunanistan’ın ünlü şeflerini ağırlayacak festival 24-26 Eylül’de, Beşkaza Meydanı ve ilçenin farklı köşelerinde düzenlenecek. Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca öncülüğünde başlatılan festivali şef-yazar Maria Ekmekçioğlu, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası destekledi.

VEGAN TATLAR DA SUNULACAK

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Yeni lezzetler keşfetmekten hoşlanan ve müzik dolu bir festivale hayır diyemeyenler 29 Eylül Pazar günü İstanbul LifePark’ta düzenlenecek Foodiefest’e bir şans verebilir. 50’den fazla hamburger, hot dog, kokoreç, tantuni gibi sokak lezzetlerinin yanı sıra vegan tatlar da festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Festival boyunca Mirkelam, Yeni Türkü, Melis Fis, Emre Fel gibi isimler de sahneye çıkacak.

YILDIZLI ŞEF BODRUM’DA

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Obruk tulum peyniri köpüğü ve confi domatesle servis edilen yumuşak yumurta, İtalyan kültürünün elle yenen makarna geleneğinin bir yansıması olan kereviz ve manda kreması emülsiyonlu ‘ossobuco agnoletti’, rezene ve portakallı altın levrek… Bu lezzetleri, Michelin yıldızlı şef Alfredo Russo işbirliğiyle yaratılan ve yaz başı açılan ORO by Alfredo Russo’da deneyimleyebilirsiniz. Maxx Royal Bodrum Resort’taki restoranda, masanızın yanı başında hazırlanan tiramisu sunumuysa yemek şöleninize renk katıyor.

MEZOPOTAMYA’DAN İLHAM ALDI

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla yorumlayan Roof Mezzepotamia, mutfağını Bulut Gökmen Gök ve ekibine emanet etti. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Mezopotamya’dan ilham alarak hazırlanan menü, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan Türk mutfağından izler taşıyor. Müzik danışmanlığını etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon’un üstlendiği, Fatih’teki Roof Mezzepotamia aynı zamanda her gece ünlü DJ’lerin performanslarına da
ev sahipliği yapıyor.

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#Gastronomi#Yeme#İçme

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