Gastronomi kazanında kaynayanlar

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‘KOMŞU MUTFAKLAR’A SELAM OLSUN





Fethiye’nin geleneksel mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefleyen 2. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Komşu Mutfaklar’ temasıyla ülkemizin ve Yunanistan’ın ünlü şeflerini ağırlayacak festival 24-26 Eylül’de, Beşkaza Meydanı ve ilçenin farklı köşelerinde düzenlenecek. Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca öncülüğünde başlatılan festivali şef-yazar Maria Ekmekçioğlu, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası destekledi.

VEGAN TATLAR DA SUNULACAK





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Yeni lezzetler keşfetmekten hoşlanan ve müzik dolu bir festivale hayır diyemeyenler 29 Eylül Pazar günü İstanbul LifePark’ta düzenlenecek Foodiefest’e bir şans verebilir. 50’den fazla hamburger, hot dog, kokoreç, tantuni gibi sokak lezzetlerinin yanı sıra vegan tatlar da festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Festival boyunca Mirkelam, Yeni Türkü, Melis Fis, Emre Fel gibi isimler de sahneye çıkacak.

YILDIZLI ŞEF BODRUM’DA





Obruk tulum peyniri köpüğü ve confi domatesle servis edilen yumuşak yumurta, İtalyan kültürünün elle yenen makarna geleneğinin bir yansıması olan kereviz ve manda kreması emülsiyonlu ‘ossobuco agnoletti’, rezene ve portakallı altın levrek… Bu lezzetleri, Michelin yıldızlı şef Alfredo Russo işbirliğiyle yaratılan ve yaz başı açılan ORO by Alfredo Russo’da deneyimleyebilirsiniz. Maxx Royal Bodrum Resort’taki restoranda, masanızın yanı başında hazırlanan tiramisu sunumuysa yemek şöleninize renk katıyor.

MEZOPOTAMYA’DAN İLHAM ALDI





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Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla yorumlayan Roof Mezzepotamia, mutfağını Bulut Gökmen Gök ve ekibine emanet etti. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Mezopotamya’dan ilham alarak hazırlanan menü, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan Türk mutfağından izler taşıyor. Müzik danışmanlığını etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon’un üstlendiği, Fatih’teki Roof Mezzepotamia aynı zamanda her gece ünlü DJ’lerin performanslarına da

ev sahipliği yapıyor.