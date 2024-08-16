Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Boğazın en yenisi

Oligark İstanbul’un içine yeni bir İtalyan açıldı; Pepe’s Restoran. Mekân menüsü kadar manzarasıyla da fark yaratıyor. Rahat ve şık dekorasyonu da misafirlere güzel bir akşam yemeği deneyimi yaşatıyor. Pepe’s Restoran her gün 18.00-00.00 arasında konuklarını ağırlıyor.

Kendi peynirlerini üretiyor

Emirgân Sütiş yıllardır restoranlarına giden misafirlerine sunduğu lezzetleri artık internet üzerinden de satıyor. Sütlü tatlılar, ızgara peynir, Emirgân Sütiş yıllardır restoranlarına giden misafirlerine sunduğu lezzetleri artık internet üzerinden de satıyor. Sütlü tatlılar, ızgara peynir, dil peyniri, örgü peynir, kaşar peyniri, tereyağı, manda kaymağı, manda sütü ve manda yoğurdu… Tüm ürünler Sütiş Çiftliği’nde üretilen manda sütüyle yapılıyor. Ürünleri shop.sutis.com.tr adresinden sipariş edebilirsiniz.

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Mutfakta İtalya esintisi

İtalyanların dünyaya nam salmış incecik hamurlu pizzalarını artık evimizde rahatlıkla hazırlayabiliriz. 61 yıllık deneyimiyle hamurişleri için farklı farklı un çeşitleri yaratan Söke markası, Söke Pizza Unu ile de İtalyan örneklerini aratmayacak pizzaları mutfaklara taşıyor.

Biraz müzik, çokça lezzet

The Bodrum EDITION otelin restoranı Morena’da bu ayın sonuna kadar her pazar 14.00-17.00 arasında brunch düzenleniyor. Otelin executive şefi Aşkın Büyük ve ekibinin yorumlarıyla Ege lezzetlerinden oluşan özel menüde ana yemekler seçimlik olarak masaya geliyor. ‘Sunday Summer Brunch’ta meze büfesi var ve anlık pişirilen ızgaralar da servis ediliyor. Ege mutfağının tatlarına eşlik eden Leyla grubunun canlı Latin müzikleriyse pazar keyfini daha da arttırıyor.

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Beş fırında var

Nohutla mayalanarak un, tahin ve şeker karışımıyla fırınlarda yapılan Nevşehir tahinli simidi coğrafi işaretle tescillendi. Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası Başkanı Caner Erdoğan, tahinli simidin 1720’li yıllarda Osmanlı sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde yöredeki fırınlarda üretilmeye başladığını anlatırken şehirde bu simidi üreten beş fırın olduğu bilgisini de verdi.