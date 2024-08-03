Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Almanya'nın gözü dönerde

Gurbetçiler sayesinde Almanya’nın en çok tüketilen yiyeceklerinden olan döner, Türkiye ve Almanya’yı karşı karşıya getirdi. İtalya’nın Napoli pizzası gibi ‘gelenseksel lezzet’ olarak AB’de tanınması için Türkiye’nin geçen nisan ayında Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvuruya Almanya’dan itiraz geldi. İki ülkenin döner konusunda uzlaşması için altı ayı var, uzlaşılamazsa Avrupa Komisyonu karar verecek. Türkiye döneri tescil ettirirse Almanya’daki dönerciler de kurallara uygun üretim yapmak zorunda kalacak.

Geleneksel enginar

Biraz sanat biraz yemek

Ocak ayında kapılarını ziyaretçilerine açan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, LoCanda ile Ayvalık’a yeni bir soluk getirdi. Dünya mutfağından lezzetlerin servis edildiği mekânda Ege’nin yöresel tatlarını da deneyebilirsiniz. Deniz kenarında, tarihe tanıklık eden bir binada hem müze ziyaretçileri hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet veriyor LoCanda,

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İkincisi düzenleniyor

Gastronomi ve müzik festivali Foodiefest ikinci kez düzenleniyor. 29 Eylül Pazar günü İstanbul LifePark’ta yapılacak etkinlik hem damağınıza hem de kulaklarınıza hitap edecek. Festivalde hamburger, hot dog, kokoreç, tantuni gibi 50 çeşitten fazla sokak lezzetinin yanı sıra vegan tatlar da olacak. Ayrıca festival boyunca 5 farklı grup konser verecek.

Galataport'un yenisi

Beymen Galataport’un önüne Blender Cafe açıldı. Mekân özel kavrulmuş kahvesi, içecek menüsü, aperitifleri, sandviçleri, salatalarıyla şehrin yenisi olarak şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile. Blender Cafe haftanın her günü 10.00-00.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Mutfağımızda bir İspanyol

İspanyol mutfağının sevilen tatlılarından ‘churros’u kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Metro Türkiye’nin en yeni lezzetlerinden biri Metro Chef Churros. Hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kızarmış hamur tatlısı raflarda yerini aldı.