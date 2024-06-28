Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı



Uslu Meyhane

Artık meyhanesi de var

Yalıkavak Bodrum’daki kalabalıktan uzak, manzaralı konumu ve geçen sene açılan Lika isimli restoranıyla dikkat çeken Birdcage 33 sezona yeniliklerle giriyor. Yetenekli şef Sara Tabrizi danışmanlığında farklı lezzetler sunan Lika’da bu yıl soğuklarda, köz patlıcanlı domates salatası, çıtır nohutlu musabbaha, Bodrum mandalinalı eşkina ceviche; sıcaklarda ızgara dana dilli marine ızgara pide, romesco’lu ahtapot gibi seçenekler var.

Birdcage 33’ün sezon sürpriziyse yeni mekânı Uslu Meyhane. Geleneksel meyhane ruhunu yaşatan Uslu’da açık ateşte pişen ara sıcaklar, marine enginar, köz patlıcanlı atom, tekmil fava gibi mezeler, marine levrek, meyhane köftesi gibi yemekler var.

Haberin Devamı

Sanayi Mahallesi’nin popüler adresi Markus menüsünü yeniledi. Artık sadece akşam servis vermeye başlayan mekânda şef Sinan Büdeyri’nin hazırladığı tadım menüsü sunuluyor. Bonfile ve nar ekşili çiğköfte tartar, uykuluk, sardalya brioche, ızgara cibes, kuzulu tempura kabak çiçeği farklı lezzetler, seçenekler arasında. Şefin spesiyali dana kısa kaburga yerini korumuş, yeni menüde de bulabilirsiniz.

Bean to bar denen çekirdekten tablete artizan çikolata üretiminin ülkemizdeki öncülerinden Butterfly Chocolate, yaz seçkisindeki yeni çikolatalarıyla oldukça iddialı. ‘Karamelli Kornfleksli Rocher’, ‘Yüzde 69 Gana Krep Dantel’, ‘Lime Karamel’, ‘Frambuaz’ ve ‘Çubuk Badem Kornfleks Rocher’ serinin özel lezzetlerinden sadece birkaçı.

Haberin Devamı

Ürün çeşitliliği ve ulaşılabilir fiyatlarıyla tanınan kahve markası Edusho, Tchibo çatısı altında artık ülkemizde de satışa çıktı. Yolculuğuna 1924 yılında Bremen’de başlayan markanın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’deki kahveseverler yeniliğe ve çeşitliliğe açık ama pratik ve ulaşılabilir ürünleri seviyor. Edusho (Eduşo diye okunuyor) 3’ü 1 arada ve 2’si 1 arada hazır karışım paketleri de sunuyor. Ayrıca sert ve yoğun aromalı ‘Espresso Intenso’, orta kavurma derecesinde ‘Caffè Crema’, aromatik ‘Classic Traditional’ gibi birçok çekirdek filtre kahve seçeneği var.

İrlanda’daki Dede isimli restoranıyla 2 Michelin yıldızı alan şef Ahmet Dede, Baltimore’da yeni bir restoran açmak üzere olduğunu duyurdu. Baba’de ismini verdiği yeni restoranında tamamen kendine özgü, yaratıcı tatlar ve tabaklar sunacaklarını anlattı. Dede, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ilk kez mutfak şefi olduğu The Mews isimli mekânın yerinde açılacak restoranın kendisi için özel bir manevi değeri de olduğuna değindi. Baba’de’nin kesin açılış tarihi çok yakında açıklanacak.