Gastronomi kazanında kaynayanlar

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ALTINCISI GELİYOR





Türkiye’nin ilk değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan rehberi ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin yenisi için geri sayım başladı. Geçen hafta Bebek Baylan’da düzenlenen davette rehberin onur kurulu bir araya geldi. Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün’ün proje koordinatörlüğünü üstlendiği rehberin, 21 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreniyle incilerini açıklayacağı ve yeni rehberin de çıkacağı duyuruldu. Yemeğe onur kurulundan Ahmet Örs, Ali Başman, Deniz Alphan, Filiz Hösükoğlu, Sibel Kutman, Teoman Hünal gibi isimler katıldı. Baylan’daki yemekte tarte caprese, parmesanlı kuşkonmaz, levrek brokoli, finger çikolata gibi lezzetler vardı.

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Altıncısı yayımlanacak rehberde bu yıl, Trakya’dan İzmir’e bağ yolu rotasındaki restoranlara ve konaklama tesisi olan üreticilere de yer verilecek.

TARLA ALAÇATI SEZONU AÇTI





Alaçatı’daki kaçış noktalarından Tarla, yeşil mimari anlayışıyla doğal malzemeler kullanılarak dekore edilmiş bir mekân. Kendi yetiştirdiği taze malzemelerle kurgulanan yenilikçi mutfağı, miksoloji barı, sezon boyu devam eden konser ve açık hava sineması programı, ayrıca konuk şef yemekleriyle de bölgenin sevilen buluşma noktalarından. Şef Timur Mavibulut’un hazırladığı akşam menüsü bu sezon iddialı. Etler 28 ile 90 gün arasında dinlendirilip açık odun ateşinde pişiyor. Ege deniz ürünlerinin de olduğu menüdeki yemeklere bahçeden topladıkları sebzeler eşlik ediyor. (0541) 446 30 61

ŞEHRİN YENİ SUŞİCİSİ





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Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un içine Uzakdoğu konseptli yeni bir mekân açıldı. Kumiko Sushi&More adlı restoranın menüsünde suşi çeşitlerinden noodle’lara seçenek bol tutulmuş. Acılı ekşili tavuk çorbası, miso çorbası, deniz yosunu wakame salatası, sebzeli tofu salatası başlangıç olarak tercih edebileceğiniz çeşitlerden. Somon ve orkinoslu karışık saşimi tabağı, unagi (yılan balığı) nigiri, somon maki, frutto maki (sebzeli ve deniz mahsullü) roll, kani (yengeç) maki gibi suşilerin yanında avokado maki gibi vejetaryen çeşitler de var.

İMZA LEZZETLERİ BODRUM’DA





Oscar yemeklerinin şefi olarak da tanıdığımız Wolfgang Puck’ın ünlü restoranı Spago bu yaz Bodrum’da. Maxx Royal Bodrum Resort sahilinde açılan Spago Bodrum By Wolfgang Puck, Kaliforniya, Asya ve İtalyan mutfaklarından esinlenen lezzetler sunuyor. Ege malzemelerinin bol bol kullanılacağı menüde Puck’ın ünlü taş fırın pizzaları, ev yapımı makarnaları, ayrıca somonlu pizza ve külahta ton balığı gibi imza lezzetleri var.