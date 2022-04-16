Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Ülkemiz, kişi başı 93 kiloyla gıda israfında dünyada 16’ncı sırada. Metro Türkiye de buradan hareketle, israfı azaltmak için yol gösterebilecek yeni bir projeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’yla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen ‘Gıdanı Koru’ projesiyle profesyonellere yönelik atölye çalışmaları düzenleniyor. Gastronometro çatısında gerçekleşen bu atıksız mutfak atölyelerinden biri geçen hafta gerçekleşti, ben de katılanlar arasındaydım. Eğitmen şef Murat İlke Özipek, gıda israfından kaçınmak için neler yapabileceğimizi anlattı. Et, meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünleri daha az ve sık satın almak, alışverişe haftalık menümüzü planlayarak çıkmak şefin tavsiyelerinden bazılarıydı.

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Eğitimden sonra atıksız bir menü için uygulamalı anlatım da vardı. Kırmızı mercimek yatağında ızgara levrek tabağı için Gastronometro şeflerinin artan sebze kabuklarıyla yaptığı soslar kullanıldı. Bayatlayan ekmekleri değerlendirebileceğimiz lezzetli ve pratik ekmek tatlısını kahve posalarıyla hazırlanan kahve kreması süsledi.

Murat Şef baklagillerin haşlama suyunu ayırarak bu suyu çırptıktan sonra yumurta akı ikamesi olarak kullanabileceğimizi de anlattı.

KARAKÖY GÜLLÜOĞLU’NDAN VEGAN GÜLLAÇ



1843’ten bugüne geleneksel baklava çeşitleri ve tatlılarıyla bir simge haline gelen Karaköy Güllüoğlu, inovatif ürünlerine bu kez güllacı ekledi. Ar-Ge ekibinin çalışmalarıyla geliştirilen özel reçetede güllaç, vegan beslenenler için soya sütüyle hazırlanıyor. Daha önce farklı beslenme biçimlerini tercih edenler için glütensiz ve diyabetik baklava üreten işletmenin vegan güllacında hiçbir hayvansal gıda yok. Vegan güllacı internet sitelerinden ve Karaköy mağazalarından satın almak mümkün.