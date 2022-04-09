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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Gastronomi Kazanı#Haber#Bilgi
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Mayıstaki Restoran Haftası etkinliklerinde 35 yaş altı genç şefler yarışacak. 5. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum’da başladı.

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Yeme-içme dünyasından havadisler...

GENÇ ŞEFLER BU YARIŞMADA!

Gastronomi festivali Restoran Haftası’nın 11’incisi bu yıl 5-31 Mayıs tarihlerinde, Metro Türkiye ana sponsorluğunda ve Dude Table tarafından düzenlenecek. Ana temasıysa; sürdürülebilirlik. İlk kez gerçekleşecek ‘35 Yaş Altı 3 Şef’te genç şefler Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçisi olmak için yarışacak. Jüride Gastronometro Direktörü Maximillian J.W. Thomae, Dude Table Ajans Başkanı Funda İnansal, yazarımız Ebru Erke ve şef Şemsa Denizsel var. Başvurular 15 Nisan’a kadar sürüyor. Bilgi için: restoranhaftasi.com/yarisma

BODRUM’DA YEREL PEYNİRLER TADILIYOR

5. Uluslararası Peynir Festivali (Slow Cheese Bodrum) başladı. Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 5’incisi gerçekleşen festivalde, Anadolu’nun farklı yörelerinde üretilen peynir çeşitlerini tatmak, peynir zanaatkârlarıyla tanışmak mümkün. Bugün ‘İtalya’dan gelen peynir ustasıyla mozzarella yapımının incelikleri’, Artun Ünsal’la söyleşi ve ‘yerel peynir tadımı’ gibi etkinliklere katılabilir, yarınsa Mazi Köyü’nün yöresel lezzetlerinin tadına bakabilirsiniz. Program slowcheesebodrum.com’da..

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#Gastronomi Kazanı#Haber#Bilgi

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