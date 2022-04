Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

YEME-İÇMENİN NABZI DUBLİN’DE ATACAK

S.Pellegrino’nun düzenlediği iki günlük yemek sempozyumu ‘Food on the Edge’in teması ve konuklar netleşti. 17-18 Ekim’de Dublin’de düzenlenecek etkinlik bu sene gündemine ‘Bozulma ve Yenilenme’ (Disruption and Regeneration) konusunu alacak. Şefler bir araya gelerek yemek endüstrisinin ve gıdanın geleceğini, küresel enflasyon, tedarik zinciri gibi konu başlıklarını ele alacak. Geranium’un ortağı Søren Ørbek Ledet, Alchemist’in şefi Rasmus Munk başta olmak üzere şefler, aktivistler, eğitimciler ve fikir önderleri konuk olacak. Erken dönem bilet satışları için son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi için: foodontheedge.ie

COSTA COFFEE YENİDEN TÜRKİYE’DE

Avrupa’nın en büyük kahve zincirlerinden Londra merkezli Costa Coffee artık İstanbul, Bağdat Caddesi’nde. Daha önce de Türkiye’ye gelen fakat kapanan Costa, bu kez lokasyon olarak Boyner Cadde’yi seçmiş. Yıl içinde farklı Boyner mağazalarında şubeler açılması da planlanıyor. 12 yıl üst üste İngiltere’nin En Sevilen Kahve Zinciri seçilen Costa’da, kahve çekirdekleri yüzde 100 Rainforest Alliance sertifikalı adil tarım çiftliklerinden tedarik ediliyor. Menüde en popüler kahveleri Mocha Italia’nın yanı sıra acuka kruvasan, muzlu karamel kek, fudge brownie gibi atıştırmalık çeşitleri de var.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ TATLILARI MENÜDE

İzmit’te muhacır bir aile işletmesi olarak yola çıkan Göçmen Börekçisi, Fin&Vest Holding yatırımıyla büyüyerek ‘fırın-pastane’ konseptine geçti. Global bir markaya dönüşmeyi hedefleyen firmanın adı da artık sadece Göçmen. Menüdeki geleneksel böreklere Paris, Viyana ve New York’un orijinal reçeteleriyle hazırlanan tatlıları eklenmiş. Kayısı marmelatlı ‘sachertorte’ kek, fındık kremalı ‘paris brest’, kestane püreli ‘mont blanc’, New York ve San Sebastian usulü cheesecake gibi lezzetlerde mutlaka Belçika çikolatası kullanılıyor, yapay renklendirici ve aromalara yer verilmiyor.