Gastronomi kazanında kaynayanlar

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GASTRONOMİ TRENDLERİ ‘BİR SOFRADA’ BULUŞTU

Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu İstanbul, kuruluşunun 10’uncu yıldönümünde Gastronomi Trendleri Buluşması’nın 5’incisini düzenledi. ‘Bir Sofrada’ temasındaki buluşmada mezunlar ve sektör profesyonelleri bir aradaydı. Güçlü mutfak mirasımıza, farklı coğrafi, kültürel ve etnik unsurların birlikteliğine dikkat çekildi. Öğrenciler kadın üreticilerin hikâyelerinden ilhamla, onların ürünleriyle reçeteler hazırladı. Bir sofrada buluşmanın güzelliği, tadımlıklarla da paylaşıldı.

EN ÇOK SEBZE YEMEĞİ PİŞİRİYOR, MENEMENİ SOĞANLI SEVİYORUZ



Metro Türkiye’nin KONDA işbirliği ve 31 ilden 2 bin 725 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2022 Yeme-İçme Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmada, alışveriş tercihlerinin dönüşümü, sağlıklı beslenme eğilimi ve yeme-içme alışkanlıklarımız incelendi. Sonuçlara göre çevrimiçi alışverişe eğilim artsa da 10 tüketicinin 8’i gıda alışverişini gezerek ve görerek yapıyor. Çocuklu aileler bu aktiviteyi sosyalleşebilecekleri bir deneyim olarak da görüyor. Kendini ‘metropollü modern’ olarak tanımlayanların sayısı çoğaldı; alışverişte hız ve kolaylık beklentisi arttı. Pandemi, sağlıklı beslenme arayışımızı tetiklerken yöresel ve organik sertifikalı ürünler popülaritesini arttırdı. Hayvansal gıdaların üretim koşullarına ve ürünün çevreye zarar verip vermediğine dikkat edenlerin oranı yüzde 14-18 civarında... Ambalaj okuma alışkanlığımızsa buna rağmen hâlâ çok düşük; en çok ürünlerin son tüketim tarihini ve helal olup olmadığını inceliyoruz.

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10 tüketicinin 8’i gıda alışverişini gezerek ve görerek yapıyor.

Ayrıca pandemi döneminde artan evde yemek pişirme oranı yine eski haline döndü; en çok sebze yemeği, ardından pilav pişiriyoruz. Menemeni soğanlı yiyor, pideyi pizzaya tercih ediyoruz. Dışarıda en çok karın doyurmak, sonra da sosyalleşmek için yiyoruz. Restoran tercihleri, sık kullanılan ev aletleri, en sevdiğimiz yemekler gibi konular araştırmada ele alınan diğer başlıklar...