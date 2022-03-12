Gastronomi kazanında kaynayanlar

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Karaköy Güllüoğlu ve Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) baklava hamurunun inceliklerini öğretmek ve bu zanaatı gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir eğitim programı hazırladı. Yılda altı defa verilecek bu eğitimde hamur açma, şekil verme, pişirme ve şerbetleme konuları işlenecek ve baklava hamuruyla yapılabilecek yenilikçi ürünler anlatılacak. Ayrıntılı bilgi için: www.msa.com.tr

RUS RESTORAN VE BARLARI LİSTEDE YER ALAMAYACAK

En prestijli yemek ödülleri arasında gösterilen Dünyanın En İyi 50 Restoranı (The World’s 50 Best), 2022 listelerinde herhangi bir Rus restoran veya barına yer vermeyeceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Kimse hükümetlerinin davranışından sorumlu değil ve hatta kendi liderlerini kınadıklarının da farkındayız. Ancak bu sefer Ukrayna halkının yanındayız” dendi.

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ZAHTER SALATASI, KÂĞIT KEBABI...



Sosyal projelerine bir yenisini ekleyen BigChefs, bundan böyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren şehirlerimizi menüsüyle destekleyecek. Projenin ilk ayağıysa medeniyetler şehri Hatay. Bunun için Hatay Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliğine gidilerek 600’ün üzerinde reçete arasından humus, babagannuş, zahter salatası, semirsek, oruk, sıkma peyniri, firik pilavı, kâğıt kebabı, tahinli çıtır kabak tatlısı gibi tatlar seçildi ve 2022 İlkbahar-Yaz menüsüne eklendi. BigChefs bu projeye UNESCO listesine girmiş Afyonkarahisar ve Konya gibi illerle devam edecek.