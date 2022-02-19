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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Şef Ali Geyik#Geçmişe Övgü#Kahve
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Bol lif içeren toz kahve üretildi. Şef Ali Geyik’in Mezopotamya lezzetlerini anlattığı kitabı yayımlandı. Urla’nın sevilen mekânı Hiç Lokanta artık menüsünde vegan lezzetlere ağırlık veriyor.

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Gastronomi kazanında kaynayanlar

SAKLI KALMIŞ TARİFLER, YEREL TEKNİKLER...

Şef Ali Geyik, yeni çıkardığı ‘Geçmişe Övgü’ isimli yemek kitabında Yukarı Mezopotamya’nın saklı kalmış tariflerini ve mutfak tekniklerini paylaşıyor. Kuru patlıcan, kuru domates, nohut, buğday ve bulgur köftesiyle yapılan hillorik aşı, bulgurlu Acem köftesi ve közde şekerpancarı tatlısı bunlardan yalnızca birkaçı. Geyik, kitabı hazırlarken Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da kapsamlı bir araştırma yürütmüş. Bölge malzemelerine de vurgu yapan güzel, sıcak bir kitap olmuş. Arşivinizde bulunsun.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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BİLDİĞİNİZ KAHVELERDEN DEĞİL

Türk biliminsanları tarafından geliştirilen TrüNü, yeni bir lifli poşet kahve markası. Tek kullanımlık her bir poşetinde 5 gram yani 3 adet elmaya denk lif bulunuyormuş. Bazı beslenme uzmanlarının kilo kontrolü uygulamalarında kahve ve elmanın birlikte tüketimini özellikle tavsiye ettiğini çoğumuz biliyoruz. Günlük lif ihtiyacımızın karşılanmasına da destek olan TrüNü, her ikisini tek üründe birleştirmiş. Kahvenin insana tokluk veren hissiyatına bir de lif eklenince ortaya bence ultra etkili bir sonuç çıkmış. Bir kahve bağımlısı olarak tadını gayet güzel buldum, tavsiye ederim.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

İSLİ KARPUZ TURPU SALAMINI TADIN!

Urla’daki Hiç Lokanta, servisi ve lezzet kalitesiyle bölgenin en özel mekânlarından. Üstelik kapıları dört mevsim açık. Malzemelerinin çoğunluğunu kendi zeytin ormanlarından topluyor olmaları ve özellikle yabani, aromatik otlar konusundaki bilgileri onları öne çıkaran niteliklerinden. Hiç Lokanta bu ay itibariyle menüsünde daha fazla vegan tabağa yer vermeye başlıyor. Şef Ekin Can Kün’ün hazırlayıp kereviz spagetti ve hardal otu pesto eşliğinde servis ettiği ‘İsli Karpuz Turpu Salamı’ yeni menünün yıldız tabaklarından.

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#Şef Ali Geyik#Geçmişe Övgü#Kahve

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