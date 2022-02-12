Gastronomi kazanında kaynayanlar

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BUYURUN ANİMASYON SOFRASINA!

Masanıza tırmanan minicik bir animasyon şefin, çekip sürükleyerek taşıdığı boyundan büyük malzemelerle tabak hazırlayışına şahit olmak ister misiniz? Dünyanın birçok ülkesinde büyük merak uyandıran ‘Le Petit Chef’ deneyimi artık İstanbul’da. İlk kez 2018’de Dada Salon Art Gallery’de temsili gerçekleşen organizasyon, şimdi Sheraton İstanbul City Center’da izleyicilerini bekliyor. SkullMapping’in tasarladığı ‘Le Petit Chef’, 3D projeksiyon performans sanatını akşam yemeğiyle birleştiren bir proje... Projeksiyonla masaya yansıtılan 6 santim boyundaki minik şef masada dolaşıyor; tarladan, denizden malzemeleri bile topluyor. Lezzetlerin de şovun kendisi kadar yaratıcı olmasına özen gösteriliyor. Yetişkin ve çocuklara göre iki ayrı menü tasarlanmış.

Bilgi için: (0533) 384 80 41

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JETON YOKSA YEMEK YOK!

NFT, bu aralar adını sıkça duyduğumuz ve satış fiyatlarının yükseklişine şaşırdığımız dijital bir ‘jeton’... Bu jetonlardan birine sahip olmak sizi o proje etrafında bir araya gelen topluluğun üyesi haline getiriyor.

2023’TE NEW YORK’TA AÇILACAK

10 bin metrekarelik Flyfish Club da bir ilke imza atarak sadece NFT sahiplerine özel bir yemek kulübü olacak. VCR Group ve yatırımcı Gary Vaynerchuk öncülüğünde açılacak deniz ürünleri odaklı mekâna üye olanlar kokteyl veya ‘omakase’ (seçimi şefe bırakmak) gibi farklı başlıklarda hazırlanan özel odalara sınırsız erişebilecek. Flyfish’teki ‘omakase’ odasında Japonya’dan günlük gelen taze balıklarla suşi servis edileceği, mutfaklarında ödüllü şeflerin görev alacağı da söyleniyor.

SLOW FOOD’DAN ÇİFTÇİYE DESTEK

Mersin Slow Food birliğinden Yasmina Lokmanoğlu’nun öncülük ettiği ‘Tarsus Yeryüzü Pazarı’ndan sonra Çukurova’daki bir diğer pazar haberi de Adana’dan geldi. İyi, temiz ve adil gıda mottosuyla hayata geçirilen Slow Food Adana Çiftçi Pazarı bugün 11.00-17.00 arasında Atatürk Parkı’nda ilk kez kuruluyor. Adana Slow Food birliğini tebrik ediyor, projenin uzun ömürlü olmasını diliyorum.