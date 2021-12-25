Gastronomi kazanında kaynayanlar

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DENİZ ÜRÜNÜ ALERJİSİ OLANLAR İÇİN...

Rus ikiz kardeşler Sergey ve Ivan Berezutskiy’in yönettiği ‘Twins Garden’da her şey bilim ve doğa demek. Şefler bahçelerinde yetiştirdikleri yerel ürünlerden bitki bazlı menüler hazırlıyor. Bu sayede kazandıkları ‘yeşil’ Michelin yıldızının yanı sıra 2 Michelin yıldızına da sahipler. Yeni projeleriyse 3D üzerine... “Rusya’yı yeniden keşfet” adlı tadım menülerinde biyoyazıcıyla üretilen kalamar sunmaya başladılar. Deniz ürünü alerjisi olanlar için tasarlanan tabakta kalamar yemeden kalamarın tadını da, dokusunu da, görüntüsünü de karşı tarafa bitkisel malzemelerle yansıtmak hedeflenmiş. Bu tip örnekleri ileride daha sık göreceğimize şüphe yok!

YEMEK FORMUNDA MUMLAR

Bir dönem salon masalarını süsleyen sahte meyve kâselerini kimler hatırlıyor? Görünüşe bakılırsa ev dekorasyonu trendlerinde ‘maksimalizm’e dönülüyor çünkü meyve, et, peynir gibi yiyecek formlu dekoratif objeler yeniden popüler. Mum markası Cereria Introna peynir formunda gerçekçi mumlar, mücevher markası Mocuin’se masaya devrilmiş gibi görünen şarap kadehleri üretmeye başladı. Jöleli pasta ve terinler, plastik kruvasanlar... Belli ki ilhamını gastronomiden alan abartılı retro objelerin devamı gelecek.

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GOOGLE’DAN TÜRK MUTFAĞI HAMLESİ!

Kültür-sanata dair kapsamlı konu başlıklarına yer veren çevrimiçi platform Google Arts&Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü’yle işbirliğine gitti. Okuldaki akademik çalışmaların hikâyeleri ve fotoğrafları, düzenlenen etkinlik ve sergiler artık bu platformda paylaşılacak.

YILBAŞI ATÖLYELERİNİ KAÇIRMAYIN

USLA, yılbaşı sofrasında ne pişireceğini düşünenler için atölyeler düzenliyor. ‘Şefin Yılbaşı Sofrası’nda (27 Aralık) sofra kurmanın inceliklerini, ‘Yılbaşı Özel Party Foods’daysa (28 Aralık) parti lezzetleri hazırlamayı öğrenebilirsiniz. www.uslaakademi.com