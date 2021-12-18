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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Jorg Zupan#Baklama#Hatay
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Slovenyalı ünlü şef Jorg Zupan İstanbul’daydı. Amasya’nın etli bamyası, Hatay’ın ceviz reçeli tescil alan lezzetlerimiz arasına girdi. AB’den coğrafi tescilli Aydın kestanemizin ihracatı arttı. Yeme-içme dünyasından en son haberler...

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2 milyonluk nüfusundan Michelin’li 7 şef çıkarmayı başaran Slovenya, 2021 yılının ‘Avrupa Gastronomi Bölgesi’ ilan edilmişti. Ülkenin ünlü şeflerinden, Michelin’li Jorg Zupan geçen günlerde Altınbaş Üniversitesi’nin konuğu olarak Türkiye’ye geldi ve gastronomi öğrencileriyle mutfağa girip yemek pişirdi. Şefle birlikte düzenlenen tadım etkinliklerine katılanlar arasında Slovenya Büyükelçisi Primož Šeligo, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness de vardı. Zupan, Türkiye’deki gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin geldiği noktadan çok etkilendiğini dile getirdi. Etkinliğin bir sonraki ayağı Slovenya’da Türk mutfağından lezzetlerin tadımıyla gerçekleşecek.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

BAKLAVAYA HAŞHAŞ!

Bölgedeki yaygın üretimi sebebiyle Afyonkarahisar’da haşhaş, tatlılarda da sıklıkla kullanılır. İhsaniye ilçesinde bu konu üzerine yoğunlaşan bir işletme, odağını baklavaya çevirerek bu iki lezzetin uyumunu inceledi ve ideal reçetenin peşine düştü. 5 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda midye görünümlü, haşhaşlı baklava üretilmeye başladı.

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Gastronomi kazanında kaynayanlar

İTALYA, KESTANEMİZİN PEŞİNDE...

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli ürünlerimizden bir tanesi de Aydın kestanesi... Katma değerle satmayı başardığımız kestanede ihracatta da rekora koşmaya başladık. Verilere göre bu yılın kestane ihracatında yüzde 79’luk bir artış oranı söz konusu. Türk kestanesini talep eden Avrupa ülkelerinin başında İtalya geliyor. Onu Almanya ve Hollanda takip ediyor.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

YILIN SON TESCİLLİLERİ

Amasya ve Hatay’dan yeni coğrafi tescilli ürün haberleri geldi. Amasya’nın ‘etli bamya’ yemeğiyle birlikte; yoğurt, yumurta ve unla hazırlanan ‘toyga çorbası’ da artık coğrafi işaret tescilli yemeklerimizden. Hatay’ın ‘ceviz reçeli’ de şehrin tescil alan 10’uncu yöresel lezzeti oldu.

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#Jorg Zupan#Baklama#Hatay

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