Gastronomi kazanında kaynayanlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Şimdi de Nu paniği Koronada yeni varyant endişe yarattıŞimdi de Nu paniği! Koronada yeni varyant endişe yarattı#Koronavirüs
A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi Portekiz oldu Maçın tarihi ve finalde...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...#Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Sevgili öğretmenimizi kaybettikSevgili öğretmenimizi kaybettik#Muharrem Poyrazoğlu
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aşı karşıtına vekil isyanıAşı karşıtına vekil isyanı#İffet Polat
Yükseköğretimi pandemi vurdu Uluslararası muamma...Yükseköğretimi pandemi vurdu! Uluslararası muamma...#Yükseköğretim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kur açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması#Fuat Oktay
Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi Durumu kritik... Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...#Murat Dalkılıç
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sokak ortasında kan donduran vahşet Defalarca bıçakladıSokak ortasında kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı#Bıçaklı Saldırı
Cristiano Ronaldonun Türkiye gerçeği Volkan Demirelin o sözleri akıllara geldiCristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi#Cristiano Ronaldo
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Ahtapot#Canlı Pişirme#Yasak
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Yapımcı Roger Ungers’ın yaratıcılığı işlediği belgeselinde şef Coşkun Uysal var. Britanya’da kabukluların canlı pişirilmesi artık yasak. Yeme-içme dünyasından son haberler...

Haberin Devamı

YARATICILIĞIN PEŞİNDE...

Gastronomi meraklılarının çoğu şef Coşkun Uysal’ı tanır. Avustralya’daki Tulum adlı restoranında aldığı ödüllerle yıllardır göğsümüzü kabartır. Geçen gün “Güzel bir haberim var” diye heyecanlı bir mesaj attı. Avustralya’nın başarılı yapımcılarından Roger Ungers’ın yaratıcılığı sorguladığı ‘Finding Creativity’ adlı yeni belgeselindeki dört kişiden biri olmuştu.  Belgesel yakın zamanda Avustralya’daki bir film festivalinde gösterime girecek. Rica ettim, kimseyle paylaşmamam şartıyla yapımcı Ungers, izlemem için bana gönderdi.

Roger Ungers, yaratıcılık konusunu, mesleğinde başarılı, farklı alanlarda isim yapmış dört kişi üzerinden anlatmış: Coşkun Uysal, cam sanatçısı Holly Grace, şarkıcı ve söz yazarı Henry Brett ve Z Kuşağı’nı temsilen sosyal girişimci Jan Owen. Aralarda da nokta atışı tespitler ve yorumlar yapan eğitimci Dr. Tim Patston var. Mesela diyor ki: “Yaratıcı olmak için bilgi gerek. Yani iyi bilmediğiniz bir alanda ya da konuda yaratıcı işler yapmanız mümkün olmaz. Beceri de çok önemli. Becerileriniz sahip olduğunuz bilgiyi şekillendirmeye başladığında işte o zaman sizi benzerlerinizden ayrıştıracak olan yaratıcılık sürecine girersiniz.”

Gastronomi kazanında kaynayanlar

Haberin Devamı

Coşkun Uysal’ınsa her zamanki sakinliğiyle yaptığı konuşmalar bence tüm belgeselin en akılda kalan kısmıydı. Yemeklerini ve menüsünü mevsimsel ve egodan uzak bir ruh haliyle yarattığının, duygularıyla hareket eden bir aşçı olduğunun altını çizmiş. “İçinde olduğum duygusal seviye ve hayal gücümün izniyle orantılı olarak ilham gelir bana. Ve çoğu kez hiç beklemediğim bir anda... Gelmiş olduğum kültürün zengin ve dipsiz bir yemek zenginliği olması mutfağımda kullanacağım geniş alanlar yaratıyor. Tulum’un menüsünü oluştururken bu yaratıcılık alanlarını kullanıyorum” diyerek de köklerine saygı duruşuna geçmeyi ihmal etmiyor.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

CANLI CANLI PİŞİRİLMESİNLER!

Belgesel dalında Oscar ödülü kazanan ‘Ahtapottan Öğrendiklerim’den sonra birçok kişi ahtapot yemekten vazgeçmişti. Şimdi de Birleşik Krallık, yeni Hayvan Refahı Yasaları kapsamında ahtapot, yengeç ve ıstakozları ‘Koruma Altına Alınacak Canlı Varlıklar Listesi’ne ekledi. Yeni yasa tasarısı, temelini London School of Economics’teki uzmanların hazırladığı bir rapordan alıyor. Rapora göre, bu canlılar da acı çekme duyarlılığına sahip. Dolayısıyla ıstakoz gibi kabukluların canlı canlı kaynar suya atılarak pişirilmesi artık yasak. Bu yasa yakında farklı ülkelere de yayılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahtapot#Canlı Pişirme#Yasak

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk