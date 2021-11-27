Gastronomi kazanında kaynayanlar

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YARATICILIĞIN PEŞİNDE...

Gastronomi meraklılarının çoğu şef Coşkun Uysal’ı tanır. Avustralya’daki Tulum adlı restoranında aldığı ödüllerle yıllardır göğsümüzü kabartır. Geçen gün “Güzel bir haberim var” diye heyecanlı bir mesaj attı. Avustralya’nın başarılı yapımcılarından Roger Ungers’ın yaratıcılığı sorguladığı ‘Finding Creativity’ adlı yeni belgeselindeki dört kişiden biri olmuştu. Belgesel yakın zamanda Avustralya’daki bir film festivalinde gösterime girecek. Rica ettim, kimseyle paylaşmamam şartıyla yapımcı Ungers, izlemem için bana gönderdi.

Roger Ungers, yaratıcılık konusunu, mesleğinde başarılı, farklı alanlarda isim yapmış dört kişi üzerinden anlatmış: Coşkun Uysal, cam sanatçısı Holly Grace, şarkıcı ve söz yazarı Henry Brett ve Z Kuşağı’nı temsilen sosyal girişimci Jan Owen. Aralarda da nokta atışı tespitler ve yorumlar yapan eğitimci Dr. Tim Patston var. Mesela diyor ki: “Yaratıcı olmak için bilgi gerek. Yani iyi bilmediğiniz bir alanda ya da konuda yaratıcı işler yapmanız mümkün olmaz. Beceri de çok önemli. Becerileriniz sahip olduğunuz bilgiyi şekillendirmeye başladığında işte o zaman sizi benzerlerinizden ayrıştıracak olan yaratıcılık sürecine girersiniz.”

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Coşkun Uysal’ınsa her zamanki sakinliğiyle yaptığı konuşmalar bence tüm belgeselin en akılda kalan kısmıydı. Yemeklerini ve menüsünü mevsimsel ve egodan uzak bir ruh haliyle yarattığının, duygularıyla hareket eden bir aşçı olduğunun altını çizmiş. “İçinde olduğum duygusal seviye ve hayal gücümün izniyle orantılı olarak ilham gelir bana. Ve çoğu kez hiç beklemediğim bir anda... Gelmiş olduğum kültürün zengin ve dipsiz bir yemek zenginliği olması mutfağımda kullanacağım geniş alanlar yaratıyor. Tulum’un menüsünü oluştururken bu yaratıcılık alanlarını kullanıyorum” diyerek de köklerine saygı duruşuna geçmeyi ihmal etmiyor.

CANLI CANLI PİŞİRİLMESİNLER!

Belgesel dalında Oscar ödülü kazanan ‘Ahtapottan Öğrendiklerim’den sonra birçok kişi ahtapot yemekten vazgeçmişti. Şimdi de Birleşik Krallık, yeni Hayvan Refahı Yasaları kapsamında ahtapot, yengeç ve ıstakozları ‘Koruma Altına Alınacak Canlı Varlıklar Listesi’ne ekledi. Yeni yasa tasarısı, temelini London School of Economics’teki uzmanların hazırladığı bir rapordan alıyor. Rapora göre, bu canlılar da acı çekme duyarlılığına sahip. Dolayısıyla ıstakoz gibi kabukluların canlı canlı kaynar suya atılarak pişirilmesi artık yasak. Bu yasa yakında farklı ülkelere de yayılabilir.