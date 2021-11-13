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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Gastronomi#Sirha Fuarı#Türk Mutfağı
Gastronomi kazanında kaynayanlar

İki yıllık aradan sonra yeme-içme sektörünün profesyonelleri yeniden Sirha Fuarı’nda bir araya geliyor. Türk mutfağı Arnavutluk’taki kadınlar için gelir kaynağına dönüşüyor. Gastronomi dünyasından en yeni havadisler burada!

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‘GÖCE KÖFTESİ’ TESCİLLENDİ

Gaziantep ve Hatay’dan sonra UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den giren üçüncü gastronomi şehri Afyonkarahisar olmuş, adından söz ettirmişti. Şimdi şehrin geleneksel ‘göce köftesi’ de tescillendi. Bu köfte düğü (çok ince bulgur), göce (buğday kırığı), nane, yumurta, soğanla yapılan minik köftelerin haşlandıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve tereyağı konulmasıyla hazırlanıyor.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

BU YILKİ TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gastronomi dünyasının güncel yeniliklerini sektör profesyonelleriyle buluşturan Sirha İstanbul, iki yıl aradan sonra 18-20 Kasım’da tekrar gerçekleşecek. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sekizincisi düzenlenecek olan gastronomik buluşmanın bu yılki ana teması sürdürülebilirlik. Fuarda nüfus artışından iklim krizine, kaynak yönetiminden gıda güvenliğine bugünün ve geleceğin problemlerine vurgu yapılacak.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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BİR SOSYAL PROJE DAHA!

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da eşlerini kaybetmiş çocuklu annelere yönelik Türk mutfağı eğitim dersleri başlatıldı. ‘Türkiye-Arnavutluk Diplomasi Etkinliği’ adı altında Alsar Vakfı bünyesindeki organizasyonla Arnavut kadınların Türk mutfağından gelir elde etmelerine vesile olunacak. Projenin yürütücülerinden biri de yemeğin ortak dili ve birleştirici gücüne inanan, sosyal gastronominin ülkemizdeki en önemli ismi Ebru Baybara Demir.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

ANTİK MUTFAK GEREÇLERİ BULUNDU

Marmaraereğlisi’nde Perinthos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında geçen hafta seramik, kaşık parçası, pişirme kapları ve hayvan kemikleri bulundu. 5 bin yıllık olduğu belirlenen kalıntıların antik dönem mutfağına ışık tutması bekleniyormuş. Kazı başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Trakya’nın en büyük tiyatrosuna da ev sahipliği yapan antik kentte daha kazılacak çok fazla alan olduğunu söylüyor. Bakalım bulunan bu mutfak gereçleri bize o döneme ait neler anlatacak?

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#Gastronomi#Sirha Fuarı#Türk Mutfağı

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