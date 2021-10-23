Gastronomi kazanında kaynayanlar

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BU ŞEKER VİRAL OLDU

‘Squid Game’, Netflix’in son dönemde en çok izlenen yapımı. Hal böyle olunca da her bölümüyle alakalı bambaşka bir konu sosyal medyada sürekli konuşulur oldu. O konulardan biri, Güney Kore’nin geleneksel sokak lezzeti dalgona şekeriydi. Serininin üçüncü bölümünde karakterler, hayatta kalabilmek için şeker kalıbından daire, üçgen, yıldız ve şemsiye şeklindeki şekerleri çıkarmaya çalışıyordu. TikTok ve YouTube’da dalgona şekeri tarifleri milyonlarca tık aldı. Dalgona’nın ağızda eriyen bir kıvamı ve gevreğimsi bir dokusu var. Yapımıysa çok basit. Eriyen şekere karbonat ekleniyor ve karışım kalıplara aktarılıyor. Sadece Koreli sokak satıcıları değil, dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk da sosyal medyadaki bu dalgona çılgınlığı karşısında şaşkın...

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HAŞLAMA MI KIZARTMA MI?

75 yıllık Köşkeroğlu, aklımıza şerbetli tatlılarıyla gelse de Antep mutfağından örneklerle, özellikle lahmacunuyla da hatırı sayılır hayrana sahip. Menüleri yenilenmiş; çiğköfte, kebap burger ve ‘tandır etli taco’ şefin spesiyallerinden... Haşlama içliköfteyse altında yoğurtlu bir sosla geliyor ve oldukça lezzetli.

NOBU’DA ÖĞLE MOLASI

Nobu İstanbul, öğle yemeği servisine başladı. Menüyü kurumsal şef Hervé Courtot ve İstanbul şefi Joshua Treacy birlikte hazırlamışlar. Balık, et ve sebzelerle servis edilen ‘kâsede donburi’lerin yanı sıra sarı kuyruk saşimi, misolu siyah morina ve karides tempura gibi klasikler de unutulmamış. Şeflerin yeni sürpriziyse ‘Lunch Bento Box’lar. Vejetaryen dahil, üç farklı opsiyonda hazırlanan paketler, hızlı ama özenli bir öğle yemeği için iyi seçim.

BU YILKİ TEMA ‘YAŞAYAN TOPRAK’

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İzmir GastroFest, yeme-içme severleri gastronomi dünyasının ünlü isimleriyle bir araya getiriyor. Etkinliğin bu yılki teması ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’. Daha yaşanılabilir bir dünya için neler yapılabileceği tartışılacak, çevresel sürdürülebilirlik, küresel ısınma, küçük ölçekli tarım ve atıksız mutfak gibi konular masaya yatırılacak... İstanbul, İzmir ve Bodrum’un önde gelen restoranlarının lezzetler sunacağı ve film gösterimlerinin yapılacağı etkinlik yarın, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda.