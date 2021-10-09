Gastronomi kazanında kaynayanlar

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PANDEMİYE AYAK UYDURDULAR

Geçen yıl kaybettiğimiz efsanevi Fransız şef Paul Bocuse adına her yıl Lyon’da düzenlenen ve sektörün en prestijli şef yarışması olarak kabul edilen Bocuse d’Or 2021 finali yapıldı. Bu yıl yemeklerin değerlendirilme kriterlerine paket servise uygunluk ve temiz malzeme seçimi de eklendi. Finalde yarışan 22 ülke arasında Fransız ekibi büyük ödülün sahibi oldu; en yaratıcı ve lezzetli paket servis menüsünü oluşturan İsveç, özel ödül aldı.

24 ayar altın biftek Türkiye’de de çok konuşulmuştu.

LONDRA’DA DA TARTIŞMA YARATTI

Nusret Gökçe dünya çapındaki 15’inci restoranını Londra’daki Park Tower Hotel’de açtı. ‘Saltbea’yi merak eden ve bütçesine güvenenler ilk gün restoranı doldurdu. Hesap fişleri de birbiri ardına sosyal medyada paylaşıldı, Nusret’in 630 sterline sattığı 24 ayar altın biftek takipçileri arasında tartışma yarattı. Bir fişte Türk çayının ikram edilmiş olması da elbette gözümüzden kaçmadı.

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HAVALİMANINDA ŞEF RESTORANI AÇILDI

Şef Ömür Akkor, Anadolu mutfağının lezzetlerini İstanbul Havalimanı’na taşıdı. Akkor ve BTA işbirliğiyle hayata geçen Oldest Cuisine in Anatolia adlı yeni restoran, Dış Hatlar Terminali’nde... Keşkek, alinazik, kuzu tandırlı içpilav gibi özel yemeklerin olduğu menüsüyle mutfağımızın köklü lezzetlerine dikkat çeken işletme, yabancı turistlerin mutfağımız hakkında fikir sahibi olabilmeleri için de iyi bir fırsat... Hayırlı olsun.

BİR COĞRAFİ İŞARET BELGESİ DAHA...

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yetişen ve çok acı olmasıyla bilinen Samandağ biberi coğrafi işaret belgesi aldı. Samandağ’da 3.200 dekarlık alanda, yılda 6-7 bin ton arasında üretilen bu biberin dış yüzeyi sert, içi etli ve sulu... Hem yeşil hem de kırmızı hali yenebiliyor.