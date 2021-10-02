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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Gastronomi#Restoran#Gazetehaberleri
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Dünyanın en iyi 50 restoranı bu hafta açıklanıyor, işletmeler rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşterilerine karşı kampanya yapıyor. Yeme-içme dünyasından en son haberler burada...

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EN İYİLER İÇİN BEKLEMEDEYİZ...

Her ne kadar bir halkla ilişkiler ve tanıtım harikası olarak görülse de ‘The World’s 50 Best Restaurants’ (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) listesi, sektörü bir araya getiren önemli etkinliklerden... Sıralamanın ilk 50’si bu hafta açıklanacak, geçen hafta ikinci 50 açıklanmıştı. Mikla’nın 60’ıncı olarak girdiği listede önceden ilk 10 içinde olan restoranların 90’ıncı sıralara düşmesi şok yarattı. Bakalım ilk 50 de ikincisi kadar şaşırtacak mı?

Gastronomi kazanında kaynayanlar

DÖRT AYAKLI DOSTLARA GURME YEMEKLER

Sevgili Rafet İnce, sektörün en emektar isimlerinden biridir. Yıllarca pek çok otelin mutfağını yönetti, kendi mekânlarını açtı ve hazırladığı leziz yemeklerle her daim gönlümüzü fethetti. Rafet Şef, şimdi de Türkiye’de bir ilke imza atarak dört ayaklı evcil dostlarımıza yönelik, üstelik de onların tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılayan gurme yemekler hazırlamaya başladı. Ayrıntılı bilgi, petchef.com.tr adresinde.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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REZERVASYON İPTALLERİNE TEPKİ

Bir teknolojik araştırma firmasının restoranlardaki rezervasyon iptallerini konu alan araştırmasının sonuçları şaşırttı. İngiliz The Independent gazetesinde yayımlanan çalışmaya göre Londra’daki 18-34 yaş aralığındaki müşterilerin yüzde 28’i, restoran rezervasyonlarını haber vermeden ‘iptal ediyor’. Böylesine kırılgan bir dönemde bu tutumu hak etmediğini söyleyen yeme-içme sektörü, #ShowUpForHospitality etiketiyle sosyal medya üzerinden bir farkındalık kampanyası başlattı.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

SAN SEBASTİAN’DA GURME FİLMLER

San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin (SSIFF) 69’uncusu, geçen hafta gerçekleşti. Festivalde ilk kez dört uzun metrajlı gastronomi filminin prömiyeri aynı anda yapıldı. Şef Mauro Colagreco’nun yeni hayallerini anlattığı ‘Reinventing Mirazur’ ve Japon mutfağını keşfe çıkan dört şefin hikâyesini konu alan ‘The Pursuit of Perfection’ filmleri çok ilgi gördü. Bu filmleri bir kenara not edin, benden söylemesi...

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#Gastronomi#Restoran#Gazetehaberleri