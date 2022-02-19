Fırında tahin helvası mı fıstıklı baklava mı?

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Balık yedikten sonra tatlı tercihiniz fırında tahin helvası mı baklava mı” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 62’si fırında tahin helvasını seçti. Biz de

bu sefer “Hangisini, neden tercih ediyorsunuz? Tahin helvasını nereden, nelere dikkat ederek alıyorsunuz? Fıstıklı mı olsun, kakaolu mu yoksa sade mi? Ekmek arasında yemeyi mi daha çok seviyorsunuz, yoksa fırınlayıp mı? Evde fırınlarken içine birkaç damla limon suyu ekliyor musunuz” diye sorduk. İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@arzugi: “Kesinlikle ilk tercihim fırında helva... Hatta içine tadını hafifletmek için elma rendesi ve biraz da limonla tarçın tavsiyemdir... Balık üzerine ikinci tercihim çikolatalı sufledir.”

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@evrimarslantas: “Balık sonrası fıstıklı tahin helvasını tek geçerim. Bu konuda Okyay Helva tercihimdir. Balık üstüne de ekmek arasında da çok severim.”

@hilalatakus: “Fırında tahin helvası ilk tercihim olur. Mis gibi kokusu, tadı, sunumu ve de yapılışının pratikliğiyle :)”

@kayaciogluesendemir: “Bence tahin helvası... Sade ve doğal haliyle. Sanırım balık yedikten sonra oluşan kimya nedeniyle bedenimiz tatlı istermiş. Tabii bir de tahin, balık ve deniz ürünleriyle alınan ağır metalleri, toksinleri atıyor.”

@esirel: “Helva ama fırında değil sade, yanında ekmekle :)”

@zmrtsykn: “Balık sonrası tahin helvası...”

@hatininmutfagi: “Fırında helva çok özel bir lezzet... Tahinli sufle de

olabilir.”

@tulizakinbaysal: “Ben fıstıklı tahin helvası severim ama klasik, fırında filan değil. Taze... Şöyle çatal değdi mi dağılandan.”

PÜF NOKTASI

Şef Aydın Demir, tahin helvasını çatalla ezdikten sonra içine birkaç damla limon suyu ilave etmenin şekerini dengeleyeceğini, havanda hafif ezilmiş iri parçalı cevizin de ayrıca lezzet ve doku kazandıracağını söylüyor.