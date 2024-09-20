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Ferahlamak için son şans

Güncelleme Tarihi:

#Karpuz#Kavun#Tarif
Ferahlamak için son şans
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

Yaz aylarının vazgeçilmezleri kavun ve karpuzu sofralarımıza konuk etmek için artık vakit daraldı. Tezgâhları süsleyen son turfandalarla yapabileceğimiz hem serinleten hem de doyuran pek çok yemek mevcut. Şefler Altuğ Tezer ve Nur Aktı’dan kavunlu-karpuzlu ferahlatıcı ve leziz tarifler aldık.

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KAVUN SORBE (8 KİŞİLİK) -NUR AKTI-

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NE LAZIM?

750 gr kavun

130 gr toz şeker

120 gr su

10 gr limon kabuğu

25 gr bal

30 gr limon suyu

30 gr lime suyu

Çok az tuz

NASIL YAPARIM?

Kavunları kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp blendır veya mutfak robotunda püre haline getirin.

Şekeri, suyu ve limon kabuğu rendesini bir tencereye orta-yüksek ateşte koyarak basit bir şurup yapın. Şeker eriyene ve karışım kaynayana kadar ısıtın. Ateşten alın. Naneyi ekleyin ve 10 dakika bekletin. Limon kabuğu rendesini (ve kullanıyorsanız naneyi) süzün.

Basit şurup, limon ve lime suyu, bal, tuz ve kavun püresini karıştırın. Soğutun, streç filmle kaplayın. Birkaç saat veya gece boyunca soğutun. Ertesi gün makinede ya da buzluğa alıp 2 saat boyunca
20 dakikada bir karıştırarak dondurun.

 

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KAVUN SALATASI (6 KİŞİLİK) -NUR AKTI-

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NE LAZIM?

200 gr bebek roka veya semizotu

250 gr doğranmış kavun veya cantaloupe kavunu

250 gr doğranmış karpuz

150 gr küp doğranmış Ezine peyniri

40 gr kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, doğranmış

50 gr kaliteli sızma zeytin yağı

40 gr kaliteli beyaz balsamik sirke

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPARIM?

Rokayı tabağa koyun, karpuz ve kavunları ekleyin, üzerine peynirle Antep fıstığı serpin.

Zeytinyağı ve sirkeyi çırpın, deniz tuzunu ve karabiberi ekleyip tekrar çırpın. 

Salatayı süsleyin. Servis yapın ve tadını çıkarın.

 

KARPUZ-PEYNİR (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-

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NE LAZIM?

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1/4 adet karpuz

250 gr Ezine peyniri

1 adet simit

10 yaprak taze nane

3 dal taze kekik

250 gr labne

3 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Taze kekiklerin yapraklarını ve gelişigüzel doğradığınız naneyi labne ve zeytinyağıyla karıştırın.

Karpuzu kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp kare kare doğrayın.

Ezine peynirini kare kare doğrayın.

Hazırladığınız labneyi tabağa yayın. Üzerine karpuz ve Ezine peynirlerini ekleyin.

Simitleri dilimleyip üzerine yerleştirin.

 

BASİT KARPUZ SORBE (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-

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NE LAZIM?

100 gr şeker

60 ml su

60 ml limon suyu

450 gr karpuz (çekirdeksiz, kabuksuz)

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NASIL YAPARIM?

Şeker, su ve limon suyunu bir tencerede orta ateşte karıştırın, şeker eriyene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Ateşten alın ve soğuyana kadar yaklaşık 30 dakika buzdolabında saklayın.

Karpuzu bir blendırda veya mutfak robotunda püre haline gelene kadar karıştırın. Püreye şeker karışımını ilave edin. Buzluğa alın, 2 saat boyunca 20 dakikada bir karıştırarak dondurun.

 

KARPUZ GAZPACHO (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-

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NE LAZIM?

1/4 adet karpuz

2 adet limon suyu

1 yemek kaşığı kapari

1/2 bağ nane

1/2 bağ maydanoz

1 adet chili biber

2 adet arpacık soğanı

1 yemek kaşığı worchestershire sosu

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2 su bardağı içme suyu

8-9 yaprak taze nane

NASIL YAPARIM?

Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın. Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin. Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

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#Karpuz#Kavun#Tarif

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