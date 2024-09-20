Ferahlamak için son şans

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KAVUN SORBE (8 KİŞİLİK) -NUR AKTI-





NE LAZIM?

◊ 750 gr kavun

◊ 130 gr toz şeker

◊ 120 gr su

◊ 10 gr limon kabuğu

◊ 25 gr bal

◊ 30 gr limon suyu

◊ 30 gr lime suyu

◊ Çok az tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Kavunları kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp blendır veya mutfak robotunda püre haline getirin.

◊ Şekeri, suyu ve limon kabuğu rendesini bir tencereye orta-yüksek ateşte koyarak basit bir şurup yapın. Şeker eriyene ve karışım kaynayana kadar ısıtın. Ateşten alın. Naneyi ekleyin ve 10 dakika bekletin. Limon kabuğu rendesini (ve kullanıyorsanız naneyi) süzün.

◊ Basit şurup, limon ve lime suyu, bal, tuz ve kavun püresini karıştırın. Soğutun, streç filmle kaplayın. Birkaç saat veya gece boyunca soğutun. Ertesi gün makinede ya da buzluğa alıp 2 saat boyunca

20 dakikada bir karıştırarak dondurun.

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KAVUN SALATASI (6 KİŞİLİK) -NUR AKTI-





NE LAZIM?

◊ 200 gr bebek roka veya semizotu

◊ 250 gr doğranmış kavun veya cantaloupe kavunu

◊ 250 gr doğranmış karpuz

◊ 150 gr küp doğranmış Ezine peyniri

◊ 40 gr kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, doğranmış

◊ 50 gr kaliteli sızma zeytin yağı

◊ 40 gr kaliteli beyaz balsamik sirke

◊ Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Rokayı tabağa koyun, karpuz ve kavunları ekleyin, üzerine peynirle Antep fıstığı serpin.

◊ Zeytinyağı ve sirkeyi çırpın, deniz tuzunu ve karabiberi ekleyip tekrar çırpın.

◊ Salatayı süsleyin. Servis yapın ve tadını çıkarın.

KARPUZ-PEYNİR (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-





NE LAZIM?

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◊ 1/4 adet karpuz

◊ 250 gr Ezine peyniri

◊ 1 adet simit

◊ 10 yaprak taze nane

◊ 3 dal taze kekik

◊ 250 gr labne

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Taze kekiklerin yapraklarını ve gelişigüzel doğradığınız naneyi labne ve zeytinyağıyla karıştırın.

◊ Karpuzu kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp kare kare doğrayın.

◊ Ezine peynirini kare kare doğrayın.

◊ Hazırladığınız labneyi tabağa yayın. Üzerine karpuz ve Ezine peynirlerini ekleyin.

◊ Simitleri dilimleyip üzerine yerleştirin.

BASİT KARPUZ SORBE (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-





NE LAZIM?

◊ 100 gr şeker

◊ 60 ml su

◊ 60 ml limon suyu

◊ 450 gr karpuz (çekirdeksiz, kabuksuz)

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NASIL YAPARIM?

◊ Şeker, su ve limon suyunu bir tencerede orta ateşte karıştırın, şeker eriyene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Ateşten alın ve soğuyana kadar yaklaşık 30 dakika buzdolabında saklayın.

◊ Karpuzu bir blendırda veya mutfak robotunda püre haline gelene kadar karıştırın. Püreye şeker karışımını ilave edin. Buzluğa alın, 2 saat boyunca 20 dakikada bir karıştırarak dondurun.

KARPUZ GAZPACHO (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-





NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz

◊ 2 adet limon suyu

◊ 1 yemek kaşığı kapari

◊ 1/2 bağ nane

◊ 1/2 bağ maydanoz

◊ 1 adet chili biber

◊ 2 adet arpacık soğanı

◊ 1 yemek kaşığı worchestershire sosu

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◊ 2 su bardağı içme suyu

◊ 8-9 yaprak taze nane

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın. Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin. Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.

◊ Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.