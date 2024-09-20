Ferahlamak için son şans

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KAVUN SORBE (8 KİŞİLİK) -NUR AKTI-
NE LAZIM?
◊ 750 gr kavun
◊ 130 gr toz şeker
◊ 120 gr su
◊ 10 gr limon kabuğu
◊ 25 gr bal
◊ 30 gr limon suyu
◊ 30 gr lime suyu
◊ Çok az tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Kavunları kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp blendır veya mutfak robotunda püre haline getirin.
◊ Şekeri, suyu ve limon kabuğu rendesini bir tencereye orta-yüksek ateşte koyarak basit bir şurup yapın. Şeker eriyene ve karışım kaynayana kadar ısıtın. Ateşten alın. Naneyi ekleyin ve 10 dakika bekletin. Limon kabuğu rendesini (ve kullanıyorsanız naneyi) süzün.
◊ Basit şurup, limon ve lime suyu, bal, tuz ve kavun püresini karıştırın. Soğutun, streç filmle kaplayın. Birkaç saat veya gece boyunca soğutun. Ertesi gün makinede ya da buzluğa alıp 2 saat boyunca
20 dakikada bir karıştırarak dondurun.
KAVUN SALATASI (6 KİŞİLİK) -NUR AKTI-
NE LAZIM?
◊ 200 gr bebek roka veya semizotu
◊ 250 gr doğranmış kavun veya cantaloupe kavunu
◊ 250 gr doğranmış karpuz
◊ 150 gr küp doğranmış Ezine peyniri
◊ 40 gr kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, doğranmış
◊ 50 gr kaliteli sızma zeytin yağı
◊ 40 gr kaliteli beyaz balsamik sirke
◊ Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Rokayı tabağa koyun, karpuz ve kavunları ekleyin, üzerine peynirle Antep fıstığı serpin.
◊ Zeytinyağı ve sirkeyi çırpın, deniz tuzunu ve karabiberi ekleyip tekrar çırpın.
◊ Salatayı süsleyin. Servis yapın ve tadını çıkarın.
KARPUZ-PEYNİR (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 250 gr Ezine peyniri
◊ 1 adet simit
◊ 10 yaprak taze nane
◊ 3 dal taze kekik
◊ 250 gr labne
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
◊ Taze kekiklerin yapraklarını ve gelişigüzel doğradığınız naneyi labne ve zeytinyağıyla karıştırın.
◊ Karpuzu kabuklarından ve çekirdeklerinden ayıklayıp kare kare doğrayın.
◊ Ezine peynirini kare kare doğrayın.
◊ Hazırladığınız labneyi tabağa yayın. Üzerine karpuz ve Ezine peynirlerini ekleyin.
◊ Simitleri dilimleyip üzerine yerleştirin.
BASİT KARPUZ SORBE (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-
NE LAZIM?
◊ 100 gr şeker
◊ 60 ml su
◊ 60 ml limon suyu
◊ 450 gr karpuz (çekirdeksiz, kabuksuz)
NASIL YAPARIM?
◊ Şeker, su ve limon suyunu bir tencerede orta ateşte karıştırın, şeker eriyene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Ateşten alın ve soğuyana kadar yaklaşık 30 dakika buzdolabında saklayın.
◊ Karpuzu bir blendırda veya mutfak robotunda püre haline gelene kadar karıştırın. Püreye şeker karışımını ilave edin. Buzluğa alın, 2 saat boyunca 20 dakikada bir karıştırarak dondurun.
KARPUZ GAZPACHO (2-3 KİŞİLİK) -ALTUĞ TEZER-
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 2 adet limon suyu
◊ 1 yemek kaşığı kapari
◊ 1/2 bağ nane
◊ 1/2 bağ maydanoz
◊ 1 adet chili biber
◊ 2 adet arpacık soğanı
◊ 1 yemek kaşığı worchestershire sosu
◊ 2 su bardağı içme suyu
◊ 8-9 yaprak taze nane
NASIL YAPARIM?
◊ Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın. Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin. Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.
◊ Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.