Evinizin artizan Ã§ikolatacÄ±sÄ± olun

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Birbirine yakÄ±ÅŸan tat profillerini bildikten sonra kalÄ±p ve damla Ã§ikolatalarÄ± birer ÅŸahesere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Bitter Ã§ikolatada yÃ¼ksek miktarda kakao hammaddesi vardÄ±r ve tadÄ± oldukÃ§a yoÄŸundur. Aroma eÅŸleÅŸmesinde de en iyi sonucu genelde kÄ±rmÄ±zÄ± meyve Ã§eÅŸitleriyle verir. ViÅŸne, Ã§ilek, kÄ±zÄ±lcÄ±k gibi kuru meyvelerle hem saÄŸlÄ±klÄ± hem de lezzetli bitter Ã§ikolatalar hazÄ±rlayabilirsiniz. KurutulmuÅŸ kÄ±zÄ±lcÄ±k kullanÄ±yorsanÄ±z, Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± ve ay Ã§ekirdeÄŸinin tuzlu yapÄ±larÄ±ndan faydalanarak nefis bir lezzet uyumu yakalayabilirsiniz. KuruyemiÅŸler derinlikli bir doku da kazandÄ±racaktÄ±r. Bitter Ã§ikolataya fÄ±stÄ±k, badem ve fÄ±ndÄ±k da Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r. Bu lezzetleri portakal ÅŸekerlemesi, deniz tuzu veya karamel kullanarak zenginleÅŸtirebilirsiniz.



Bitter Ã§ikolatadaki yoÄŸun kakao tadÄ±nÄ± en iyi tamamlayansa kesinlikle baharat Ã§eÅŸitleri... Toz acÄ± biber, tarÃ§Ä±n, zencefil Ã§ikolataya en Ã§ok yakÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda. Ã‡ikolataya ÅŸekil verip sÃ¼sledikten sonra Ã¼zerlerine bu baharat Ã§eÅŸitlerini serpiÅŸtirebilirsiniz...

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YOÄžUN BÄ°TTER Ã‡Ä°KOLATALI KURABÄ°YE

NE LAZIM?

* 175 gr tereyaÄŸÄ± * 150 gr ÅŸeker * 150 gr esmer ÅŸeker * 240 gr un * 60 gr kakao * 1 yumurta

* 3 yumurta sarÄ±sÄ±Â* 2 tutam deniz tuzu

* 300 gr damla bitter Ã§ikolata

NASIL YAPARIM?

* FÄ±rÄ±nÄ± 180 dereceye Ä±sÄ±tÄ±n. * Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki tereyaÄŸÄ±nÄ± ÅŸekerlerle birlikte mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n. Krem gibi bir dokuya gelip rengi aÃ§Ä±lmaya baÅŸlayÄ±nca yumurtalarÄ± tek tek yedirerek Ã§Ä±rpmaya devam edin. Un, kakao ve tuzu tek seferde karÄ±ÅŸÄ±ma ekleyin ve nazikÃ§e spatulayla birbirine yedirin. Bitter Ã§ikolata parÃ§alarÄ±nÄ± hamura karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Â * Hamur hazÄ±r olunca ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde parÃ§alar koparÄ±p elinizle yuvarlayÄ±n ve yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisinin Ã¼zerine yerleÅŸtirin. * FÄ±rÄ±nda 10 dakika piÅŸirin. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸinde servis edin.

BERGAMOT Ã‡AYLI, GANAJ DOLGULU BONBONÂ

(20 adet)

NE LAZIM?

* 225 gr bitter Ã§ikolata

* Ã‡ikolata kalÄ±bÄ±

Ganaj iÃ§in;

* 135 gr krema

* 25 ml sÃ¼t

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* 2 poÅŸet earl grey Ã§ay

* 20 gr bal

* 1 tutam deniz tuzu

* 250 gr damla bitter Ã§ikolata

* 20 gr tereyaÄŸÄ±

NASIL YAPARIM?

* Ã‡ikolatayÄ± benmari usulÃ¼ eritin. 2/3â€™Ã¼nÃ¼ tercihen mermer, dÃ¼z bir tezgÃ¢hÄ±n Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n. Spatula yardÄ±mÄ±yla saÄŸa sola hareketlerle mermer tezgÃ¢ha yayÄ±n. Ã‡ikolata koyulaÅŸmaya baÅŸlayana kadar

bu iÅŸleme devam edin. Yine spatula yardÄ±mÄ±yla Ã§ikolatayÄ± mermer tezgÃ¢htan kazÄ±yarak benmari kabÄ±na geri dÃ¶kÃ¼n ve yeniden erimesini saÄŸlayÄ±n. Ä°yice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p homojen bir kÄ±vam elde edin.

* Bu Ã§ikolatayÄ± kalÄ±plarÄ±n iÃ§ine boÅŸaltÄ±n. TaÅŸanlarÄ± spatulayla sÄ±yÄ±rÄ±p dÃ¼zeltin. BuzdolabÄ±na koyun ve kabuklarÄ±n soÄŸumasÄ±nÄ± bekleyin.

* Bu sÄ±rada iÃ§ dolguyu hazÄ±rlayÄ±n. Krema ve sÃ¼tÃ¼ bir tencereye koyup kaynama noktasÄ±na getirin. OcaÄŸÄ±n altÄ±nÄ± kapatÄ±n ve Ã§ay poÅŸetlerini iÃ§erisine koyun. Ã‡ayÄ±n aromasÄ±nÄ±n kremaya geÃ§mesini saÄŸlamak iÃ§in tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n. 15 dakika kadar oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda bekletin.

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* Ã‡ay poÅŸetlerini krema ve sÃ¼tÃ¼n iÃ§erisinden sÄ±karak Ã§Ä±karÄ±n. Tekrar ocaÄŸa alÄ±p kaynama noktasÄ±na getirin. Ocaktan alÄ±n, tuz ve bitter Ã§ikolatayÄ± ekleyip eriyene kadar Ã§Ä±rpma teliyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. TereyaÄŸÄ±nÄ± ilave edin ve karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin. GanajÄ±n oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na gelmesini bekleyin ve ardÄ±ndan sÄ±kma torbasÄ±na doldurun.

* Dolapta soÄŸuyan Ã§ikolata kabuklarÄ±nÄ±n iÃ§ine ganajdan sÄ±kÄ±n ve sertleÅŸmesi iÃ§in en az 1 saat bekletin. Daha sonra Ã¼zerlerini yine erimiÅŸ Ã§ikolatayla kaplayÄ±n. FazlalÄ±ÄŸÄ± spatulayla sÄ±yÄ±rÄ±n ve soÄŸuyup katÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in yeniden buzdolabÄ±na alÄ±n. YarÄ±m saat kadar soÄŸuttuktan sonra kalÄ±plarÄ± sert bir yÃ¼zeye vurarak bonbonlarÄ± Ã§Ä±karÄ±n.Â

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