Etin tadını bilmeden veganını nasıl yapıyorum?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Türkiyede çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."Türkiye'de çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Hülya Avşarın karnındaki dövmenin sırrı neHülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı ne?#Hülya Avşar
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Etin tadını bilmeden veganını nasıl yapıyorum?

#Vegan#Et#Yemek Tarifleri
Etin tadını bilmeden veganını nasıl yapıyorum

Çoğu hayvansal ürünü hiç yemedim. Bunu duyanlar çok şaşırıyor. Ama tadını tarif etmelerini istediğimde gerçekten yemediğime ikna oluyorlar. Aldığım cevaplardan yola çıkarak mutfağa giriyorum. Bu sürecin olmazsa olmazı baharat çeşitleri... Köfte, kokoreç, tantuni gibi ürünlerde kimyon mucizeler yaratabilir örneğin.

Haberin Devamı

Hayatımda hiç tavuk, balık yemedim. Birçok hayvansal ürünün tadını bilmiyorum; şnitzelin, ciğerin, tavuğun, palamudun... Bana sıklıkla bunların tadını bilmeden nasıl benzer lezzetler ortaya çıkardığım soruluyor. Bu tatları başkalarından dinliyorum. Çok aşina oldukları lezzetleri kelimelerle anlatmalarını istiyorum. Tavuğun tadını “Tavuğa benziyor işte” demeden anlatmayı deneyin! Ekşi mi tuzlu mu, hafif şeker tadı mı geliyor, acısı sonradan mı vuruyor, ağza gelen ilk doku ne, ne kadar çiğniyorsunuz?

Aldığım yanıtlardan yola çıkarak elde etmek istediğim tadı kafamda kurguluyorum. Sonra da ‘Think out of box’  yani alışılmışın dışında düşünme kısmı geliyor. Ulaşmak istediğim bir tat profili var ve kullanabileceğim sınırsız malzeme... Neyle neyi karıştırırsam labirentin sonuna gidebileceğimi hayal ediyorum ve başlıyorum baharat çeşitleriyle, oranlarla, sebzelerle oynamaya... En sonunda da arkadaşlarımın en sevdiği aşama: Tadım! Zamanla bu bir tecrübeye dönüşüyor; neyle neyi karıştırırsak neler elde ederiz biliyorsunuz. Bu sürecin olmazsa olmazı baharat mesela. Ben yalnızca baharat çeşitleriyle bu tatları yakalıyorum.

Bu süreçlerden çıkardığım bir ders de var: Birçok yemeğin hammaddesini değil, sosunu, baharatını, marinasyonunu seviyoruz. Klasik bir anne köftesini düşünün... İçinde karabiber varsa başka, bayat ekmek varsa başka, acıysa bambaşka... Doğru baharat oranıyla ortak lezzetler yakalanabilir. Örneğin, mangal tadı vermek istediğiniz ürünlerde dağ kekiği, tuz ve karabiber; köfte, kokoreç, tantuni gibi ürünlerde kimyon mucizeler yaratabilir.

Haberin Devamı

Etin tadını bilmeden veganını nasıl yapıyorum

BARBEKÜ SOSLU KIRMIZI LAHANA

(3 kişilik)

NE LAZIM?

- 1 orta boy kırmızı lahana
- 4 yemek kaşığı barbekü sos
- 1.5 tatlı kaşığı vegan dijon hardalı
- 1 tatlı kaşığı pekmez
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

NASIL YAPARIM?

- Lahanayı iyice yıkayıp kuruttuktan sonra 4 eşit parçaya bölün. İri parçalar halinde kesip bir kenara alın.

- Sosları, yağı ve baharat çeşitlerini ayrı bir kapta karıştırın ve ikiye bölün. Yarısını lahanaların üzerine döküp iyice karıştırın.

- Lahanaları yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine alın. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Haberin Devamı

- Fırından çıkardıktan sonra iyice ısıttığınız döküm bir tavaya lahanaları alın ve kalan marinasyonu bir fırça yardımıyla üzerlerine sürün.

- Orta ateşte üzerlerinde biraz iz çıkana kadar 5-7 dakika pişirin. Servise hazır.

Etin tadını bilmeden veganını nasıl yapıyorum

İSLİ PATLICAN

(2 kişilik)

NE LAZIM?

- 2 patlıcan
- 4 yemek kaşığı tuzu azaltılmış tamari ya da soya sosu
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı tütsülenmiş paprika
- 2 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

- Patlıcanları iri yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlu suda 10 dakika bekletin, iyice durulayıp kurutun. Sonra derin bir kaba alın.

- Ayrı bir kapta soya sosu ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışımın yarısını patlıcanların olduğu kaba aktarın ve yağı tüm patlıcanlara iyice yedirin.

- Baharat çeşitlerini, rendelenmiş sarımsağın yarısını soya sos ve zeytinyağlı karışımın kalanına ekleyin, güzelce karıştırın.

- Bu karışımı patlıcanları ızgaraya aldıktan sonra üzerlerine sürmek için ayırın.

Haberin Devamı

- Mangala ya da iyice ısıttığınız döküm tavanızın tabanına bir fırça yardımıyla bu karışımdan sürün, patlıcanları dizin.

- Üzerlerine de kalan karışımı sürerek her tarafını 5 dakika pişirin. Patlıcanlar yumuşamaya başlayınca tavadan alabilirsiniz.

VEGAN BALIK

(3 kişilik)

NE LAZIM?

- 400 gr tempeh

- 3 yemek kaşığı sıvıyağ

Marinasyonu için;

- 2 yemek kaşığı soya sosu

- 1 yaprak nori yosunu

- 1 tatlı kaşığı kapari ezmesi

- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

- 1 çay kaşığı limon suyu

- 1 çay kaşığı vegan dijon hardalı

Sosu için;

Haberin Devamı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı soya sosu

- 1 diş sarımsak

- 1/4 demet ince kıyılmış dereotu

NASIL YAPARIM?

- Balık tadını yakalamak için kullanabileceğiniz tempeh’leri iki parmak eninde ve uzunluğunda kalın şeritler halinde kesin. 

- Bir kapta tüm marinasyon malzemelerini bir araya getirin, çatal yardımıyla en az 1 dakika çırpın, tempeh’leri bu karışıma ekleyin. Buzdolabında en az 2, tercihen 12 saat dinlendirin.

- Sos malzemelerini, tempeh’leri kızartacağınız zaman taze hazırlayıp bir kapta karıştırın.

- Tavaya sıvıyağ ekleyip ısınmasını bekleyin. Tempeh’leri karışımdan çıkarıp tavaya dizin, her tarafı pembeleşene kadar yaklaşık 5’er dakika pişirin.

- Tavadan alınca üzerine sosunu döküp karıştırın. Limon dilimleri ve rokayla servis edebilirsiniz.

BİR ÖNERİ

Vegan balığı haşlanmış sebze ve basmati pirinciyle birlikte yemenizi öneririm.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vegan#Et#Yemek Tarifleri

BAKMADAN GEÇME!

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek

Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek!

#Kuş Gribi
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER