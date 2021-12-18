Eski bir dostuma bakmıştım...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Eski bir dostuma bakmıştım...

#Karaköy Lokantası#Novotel#Gastronomi
Eski bir dostuma bakmıştım...

Öğle saatlerinde şık bir esnaf lokantası, akşamları bir zamanların popüler tabiriyle modern meyhane... Geleneksel Türk mutfağını, İstanbul yemeklerini başarılı sunumlarla servis ederek adını semtle bütünleştiren Karaköy Lokantası, artık Novotel’in girişindeki yeni adresinde. Atmosferi hayli farklı ama lezzetler hatırladığımız gibi...

Haberin Devamı

Lokantaların en sevdiğim saatleri akşam servisinin yeni başladığı sıralar. Gün henüz ‘düşmemiş’, her şey çiçek gibi hazırlanmış, beyaz örtüler serilmiş. Akşamın hareketi daha başlamamış, masalar boş, ihtimaller bol... Saat 17.00 civarı, Novotel’in bahçe katındaki yeni yerine taşınan eski dostumuz Karaköy Lokantası’nın kapısındayım. Tek başıma olmama takılmadan “Güzel masalarından birine kurulurum, özlediğim yemeklerini tadar çıkarım” diye düşünmem de bu tanıdık hisler yüzünden. Çoğunluğun aksine tek başıma restorana gitmeyi de en az kalabalık masalar kadar sevenlerdenim üstelik. Ama Karaköy Lokantası’nın hatıralarımda kalan tanıdık kapısını bu kez yeni haline açınca hayli yabancılıyorum.

Girişte meze seçenlerin ya da masa bekleyenlerin oturabileceği uzun sandalyeleri ve geniş taş tezgâhıyla şık bir bar var. Nedense dokusunu Karaköy Lokantası’nın girişiyle kafamda bağdaştıramadım bir türlü. Sonra garsonlarla aramda uzun bir bakışma süreci başladı. Tek başıma olduğum için, arayıp geldiğim halde nereye oturtacaklarını bilemediler. Sonunda şef garsonun barın girişinden “Oturt oraya” diye işaret ettiği yere yerleşebildim. Bu yazıyı yeni bir restoran için yazsaydım daha az alıngan olurdum belki ama ayaklarım bir an geri gitmedi değil.

Karaköy Lokantası bölgenin vaktiyle yaşadığı büyük hareketliliği başlatanlardan... Öğle saatleri şık bir esnaf lokantası, akşamları da modern meyhaneye dönüşen konseptleri, geleneksel Türk mutfağını, İstanbul lezzetlerini başarıyla servis ederek semtin akla ilk gelen adreslerinden biri oldu her zaman. Eski yerin imzası çinili turkuvaz duvarları, yüksek sütunlarıydı. Yeni mekânın içerdeki mutfak boyunca uzanan uzun bir duvarı da bu kez soğuk mavi tonlarda seramik çinilerle kaplanmış. Yere kadar inen camlar, eskisine çok benzeyen belki aynı sandalyeler, açılı ahşap tavan, etrafa yayılan yeşilliklerse içime su serpen, gıcır gıcır havayı dağıtan detaylar.

Haberin Devamı

Masaya yerleşip yemekleri sipariş etmeye başladıkça hikâyenin gerisi iyilik güzellik diye devam ediyor neyse ki...  Masamla ilgilenen iki garson da işinin ehli. İnci gibi sıralanmış cam meze dolabında günlük çeşitler dizili. Beyin salatası, dil söğüş, humus gibi sevilen seçenekler yerli yerinde. Balık mezelerinde genelde lakerda ve hardallı levrek en sık karşılaşılan seçeneklerdir. Karaköy Lokantası’nda da bunlar var ama çiroz, uskumru ya da sardalya gibi alternatifleri tercih edebilmek çok güzel. Uskumru (56 lira) yağı ve sosuyla daha çatala alırken lezzetini belli eden türden.

TAHİNLİ MUHALLEBİ TABAK SIYIRTIYOR

Haberin Devamı

Üsküdar’daki bir fırından gelen ekmekleri çok lezzetli. Ama ekmeğin en sevdiğim eşlikçisi taramayı (56 lira) biraz zayıf buldum. Karides tava, kalamar mücver, muska ve paçanga börekleri, çıtır mantı gibi tanıdık seçeneklerin arasında ara sıcakların en hevesle sipariş ettiğim tabağı kabak ve pancar tava (44 lira) oldu. Yunan usulü, yağı çekmeden hafif hafif çıtırdatabileni çok azdır bu lezzetin. Karaköy Lokantası da hakkını vermiş.

Eski bir dostuma bakmıştım...
Kabak ve pancar tava

Kuzu yaprak ciğer (65 lira) İstanbul’da tadabileceklerimizin en iyilerinden. Yaprak ciğerden çok az daha kalın olan bu kesim ayarı favorim! Belli ki çok kısa süre tavada kalmış ve pamuk gibi pişmiş.

Haberin Devamı

Eski bir dostuma bakmıştım...
Kuzu yaprak ciğer

Ana yemeklerde böyle şık bir lokantada sunulduğuna en sevindiğim seçenek dana çökertmeyi (80 lira) sipariş ettim. Antrikot gibi tadanı mutlu etmesi zor bir eti tam kıvamında pişirmişler. Yoğurdu, patatesiyle herkesin yüzünü güldürür, eminim.

Eski bir dostuma bakmıştım...
Dana çökertme

Mutfağı çok zorladığı ve devamlı çay servisi veren bir alan gerektirdiği için son zamanların popüler isteği ‘ara çay’ı kaldırmışlar. Sadece kahve ikram ediyorlar. Tatlılarda cevizli kabak, kaymaklı ayva tatlısı gibi klasikler var. Ben tahinli muhallebiden (28 lira) tattım. Tahin ve pekmezin güçlü tadıyla ezilmemiş, kıvamıyla önde kalmayı başarmış muhallebi tabak sıyırtıyor.

Haberin Devamı

Eski bir dostuma bakmıştım...
Tahinli muhallebi

Karaköy Lokantası’na bir misafirimi zevkle götürürüm. Benim gibi eski halini bilip özleyenlerin ilacıysa yenisiyle daha sık görüşmek sanırım. Tek başına gidip bir sürü şey tatmak isteyenler çoğu yemeği yarım porsiyon da sipariş edebileceğini unutmasın!

Eski bir dostuma bakmıştım...
Kemankeş Cad., No: 57
Karaköy/İstanbul; (0212) 292 44 55

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaköy Lokantası#Novotel#Gastronomi

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu