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Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

#Uzakdoğu Mutfağı#Ginza#Restoran
Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

Gümüşsuyu’nda açılan Ginza’nın menüsünde Uzakdoğu lezzetlerini tanıyanları da, duruma yeni ısınanları da mutlu edecek yemekler var. Geceye DJ performansıyla devam eden mekân, mutfağında Japon şef görebildiğimiz birkaç Uzakdoğu restoranından biri.

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(Gaye ŞAHİN / gaye.sahin@hurriyet.com.tr)

Bir an dünyanın neresinde olduğunuzu kestiremediğiniz bir mekân Ginza. Kapısından girince dışarısı gerçekten dışarıda kalıyor. İstanbul deseniz;  açık tavanlı büyük bahçesinden gökyüzüne yükselen Taksim otelleri tanıdık. Bir taraftan etraftaki dev heykeller, seramik çömlekler, ahşap, bambu hâkim dekorasyon, kullanılan detay objeler bolca Meksika Tulum esintili. Parti fotoğraflarını sık gördüğümüz kumsal mekânlarını andıran bir hava var. Menüyü elinize alınca işler yine değişiyor çünkü Çin ve Japon ağırlıklı bir Uzakdoğu restoranı...

Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

Mekânın açık bahçesindeki masa düzeni kalabalık gruplara da uygun.

Eski People’ın yerinde, sahibi ve işletmecisi Tayfun Topal tarafından açılan Ginza, adını Tokyo’nun aynı adlı semtinden almış. Yasaklar sonrası şehirde yemek yiyip eğlenmek isteyenlerin özlediği şeylere odaklanmışlar. Uzakdoğu mutfağının popülerliği zaten malum. Dev heykelin önünde yemek sonrası DJ performansları yapılıyor ve geç saatlere kadar da açık havadan istifadeyle, parti devam ediyor. İçeride ‘X Room’ adını verdikleri ayrı bir gece kulübü de açılmak üzere hazır. Kış aylarında adını sıklıkla duyabiliriz.

Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

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Suşi tabağı

Uzakdoğu lezzetlerini tanıyanları da, duruma yeni ısınanları da mutlu edecek bir menü var. Yabancı damaklara uyumlu suşi seçenekleri arasında, ki genelde menülerde Kaliforniya, Maldiv, Miami gibi isimlerle hazırlanan avokadolu, peynirli roll’lar bu kategoriden olur, çıtır tempura’lar öne çıkıyor. Somon ve karidesle yapılan ‘crunchy mix’ en çok talep görenlerden (110 lira).

Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

Beş baharatlı karides

Daha otantik tatlar arayanlar için unagi nigiri (yılanbalığıyla, 98 lira),  kani nigiri (yengeçle, 55 lira), ebi maki (karidesle, 75 lira) gibi çeşitler bol. Dolgusu  havyar, bıldırcın yumurtası ya da deniz ürünleriyle yapılan gunkan suşiler arasında acılı yılanbalığı da var (95 lira). Saşimi kâsede ton, somon, levrek gibi balıkların farklı kesim tekniklerini deneyebiliyorsunuz. Mekâna özel VIP roll’lar biraz daha fiyatlı (110-135 lira).

Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

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Saşimi

ÖRDEK HER GÜN TAZE PİŞİRİLİYOR

Et ve deniz ürünleri olarak ikiye ayırdıkları ana yemeklerde daha alışılmış lezzetler için Çin’in Kanton bölgesinden yemeklere yönelmek gerek. Siçuan usulü olanlar keskin ve yoğun tatları sevenler için. Sarımsakla aromalandırılan robata levrek ızgara (310 lira) ve Siçuan usulü dana eti (198 lira) akılda en çok kalacak ana yemekler arasında. Yanında ‘hoisin’ denilen kıvamlı erik sosu ve kreple servis edilen Pekin ördeğinde iddialılar. Bazı Uzakdoğu restoranlarında çıtır ördek iki-üç gün önceden pişirilip servis sırasında ısıtılır. Ginza’da ördeğin daha yumuşak lezzette olması için her gün taze pişirip servis ediyorlar.

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Erik soslu çıtır ördek, yılanbalıklı suşi, kızarmış ananas...

Pekin ördeği

Tatlılarda, Uzakdoğu’nun neden bu kadar sevdiğini çözmekte zorlandığım, kızarmış dondurma elbette başrol. Ginza, genelde ayırt edici bir tadı olmayan kızarmış dondurmayı, meyveli sosla doldurarak güzel bir hareket katmış. Kızarmış muz ya da ananas, karışık geçen yemeğin ardından tatlıda hafiflik isteyenler için ideal ve çok lezzetli. Yine altlarında parçalı meyve sosu var. Kokteyl için barmenleri kişisel tercihlerinizi sorarak size uygun karışımlar da hazırlıyor. Ayrıca Japon bira çeşitlerini de bulabiliyorsunuz. 

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Ginza, mutfağında Japon şef görebildiğimiz birkaç Uzakdoğu restoranından biri olmasıyla da öne çıkıyor. Ekibinde Dragon restorandan gelen tecrübeli isimler var. Sorularınıza aldığınız yanıtlar, verilen bilgiler, gönül rahatlığıyla seçim yapabilmenizi sağlıyor. Asker Ocağı Cad. No: 1; (0530) 396 39 79

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#Uzakdoğu Mutfağı#Ginza#Restoran