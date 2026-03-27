En sağlıklı kesme tahtası nasıl olmalı?

Yemek yaparken en çok elimizin altında olan araçlardan biri kesme tahtası. Basit bir yardımcı gibi görünse de hijyen ve pratiklik açısından mutfaktaki işleyişi doğrudan etkiliyor. Temizlik kolaylığı, bıçakla uyumu, kullanım sırasında kaymaması ya da kokuyu içine çekmemesi... Hepsi küçük bir detay gibi dursa da hazırlığın hızını ve düzenini belirliyor. Şef Murat Bozok, her kesme tahtasının artı ve eksileri olduğunu anlatıyor... Evinin şefi Gülay Barbaros Altan’sa bugüne kadar çok çeşitli kesme tahtaları denediğini söylüyor. Kesme tahtası seçmenin zor olduğunu anlattıklarından anlıyoruz. Ancak ikisinin de hemfikir olduğu konu farklı yiyecekler için farklı tahtaların kullanılması gerektiği...

‘YENİ KEŞFİM MAT AMA...’

Gülay Barbaros Altan, Lezzetli Hayat yazarı

- Temiz tutmak ve çapraz bulaşma denen durumu engellemek için et ve sebze kesme tahtalarını kesinlikle ayrı kullanıyorum.

- Ağaçtan yapılmış doğal kesme tahtalarında belli bir bıçak darbesinden sonra derin çizikler oluşuyor. Yiyeceklerin suyu, dokusu içinde kalıp bakteri ve mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Bunun için masif ağaçtan kesme tahtasını sadece ekmek dilimlemek için kullanıyorum. Daima temiz kalıyor ve derin kesikler oluşmuyor.

- Bugüne kadar çok çeşitli kesme tahtaları denedim. Cam ve çelik olanlar hijyenik olarak harika. Ancak cam olanlar maalesef kırılıyor, ne kadar dikkatli olsanız da hele mutfakta çocuk varsa hiç güvenli olmuyor. Çelik olanlar bıçakları köreltiyor.

- Bambuların suyla az temas etmesi ve sürekli kuru kalması gerekiyor ki kesme tahtası en çok yıkanan eşyadan biri mutfaklarda.

- Dolayısıyla yine plastik malzemeler kalıyor elde… Bu durumdan da hiç memnun olmadığım için üzeri çizilen kesme tahtasını atmaktan başka çare bulamıyordum. Şimdi yeni bir malzeme keşfettim. Kesme matı adıyla satılıyor. Altı tezgâha yapıştığı için kaymayan, yarım santim kalınlığında bir malzeme. İkili halde ve iki renk olarak satılıyor, böylece bir rengini et, bir rengini sebze için kullanırken karıştırma tehlikesini de bertaraf ediyor. Tabii bir süre sonra bu matlarda da çizilme görürsem, yine atıp yenisini almaktan başka çarem yok.

‘MÜKEMMELİ YOK!’

Murat Bozok, şef

- Kesme tahtası açmazı mutfaklarda bugüne kadar çözülemeyen bir sorun. Tahminim kısa süre içerisinde de çözülemeyecek gibi duruyor. Teknolojinin geldiği yeri göz önüne alacak olursak, bu basit sorunun çözülememesi oldukça garip geliyor.

- Her kesme tahtasının artı ve eksileri var. Ahşap, polietilen, cam ve farklı taşlardan üretilen çeşitleri mevcut.

- Ahşap kesme tahtası hem doğal hem de bıçak sağlığı için iyi. Ancak bulaşık makinesine girmediği (dolayısıyla yüksek ısıda yıkanamadığı) için hijyen açısından çok sorunlu. Ayrıca zamanla çabuk bel veriyor ve yamulmalar başlıyor. Profesyonel mutfaklarda da kullanımı kesinlikle yasak. İşin doğrusu mutfakta, gıdayla temas eden tüm ahşap ürünler, bahsetmiş olduğum hijyen sorunları nedeniyle kullanılmıyor.

- Seramik kesme tahtaları doğal, sağlıklı ve makineye de giriyor. Ancak bıçaklar için öldürücü. ‘Masat alırım, bıçaklarımı bileylerim’ diyenler olabilir ama o taşa değen bıçak, kolay kolay iflah olmaz.

- Polietilen olanlar var. Profesyonel mutfaklarda da genellikle bunlar tercih ediliyor. Makineye giriyor ve bıçaklar için ideal. Ancak mikro-plastik tehlikesi var. Bu da göz ardı edilebilecek bir konu değil.

- Her ürün grubu için de (balık, kırmızı et, kümes hayvanları, sebze, pişmiş ürün vs...) farklı renkte bir tahta kullanılıyor. Böylece çapraz bakteri bulaşma riski ortadan kalkıyor.

- Özetlemeye çalıştığım gibi mükemmel kesme tahtası yok. Bu açmaz çözülünceye kadar profesyonel mutfaklarda farklı renklerdeki polietilen kesme tahtaları kullanılmaya devam edecek gibi gözüküyor.