En masum kaçamak

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KAYMAKLARI DA ÜNLÜ

Barbaros Yoğurt ve Süt Mamulleri, İstanbul

1918’den beri Fatih’te hizmet veriyorlar, bütün ürünleri organik sütle hazırlanıyor. Levon Bağış “Tüm sütlü tatlıları şahane. Özellikle kazandibi (13 lira)... Gitmişken zerdesini de tadın” diyor, Ebru Erke tüm ürünlerini öneriyor. Kaymakları da meşhur! (0212) 521 28 53

PORTAKALLIDAN İNCİRLİYE...

Göreme Muhallebicisi, İstanbul





Kurtuluş’un eskilerinden Göreme Muhallebicisi’nde portakallıdan incirliye, sakızlıdan gül lokumluya kadar pek çok muhallebi çeşidi var. Damakta süt yoğunluğunu hissettiren muhallebilerini şef Aydın Demir öneriyor. Deniz Gürsoy’un favorisiyse damlasakızlısı (25 lira). (0212) 232 71 43

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SÜTLACIN FINDIĞI BOL

Zennup 1844, Bursa





Onur Ziya Demir’e göre en lezzetli fırın sütlaçlarından biri... 36 litre süt 28 litreye gelene kadar çektiriliyor, karamelize bir tada sahip oluyor, bol fındıkla sunuluyor. 3-4 kişilik porsiyonu 90 lira. İstanbul’da da şubeleri var. (0224) 453 27 16

YÜZDE 100 MANDA SÜTÜYLE…

Saray Muhallebicisi, İstanbul





Silivri’deki manda çiftliklerinden temin edilen sütlerle hazırlanan geleneksel reçeteler her gün taze üretiliyor. Tatlıları yüzde 100 manda sütünden… Ayfer Yavi’nin favorisi tavukgöğsünün (32 lira) yapımında tiftiklenmiş tavuk eti var. (0212) 999 28 28

TAVUKGÖĞSÜ KAÇMAZ

Tarihi Sarıyer Muhallebicisi, İstanbul





1928’den bu yana hizmet veren mekân Deniz Gürsoy’un önerisi. Tatlılarda kullanılan sübye, suda bekletilen pirinçlerin değirmende çekilmesiyle hazırlanıyor. Gül suyu ve pudra şekeriyle sunulan sumuhallebisi (29 lira) ve tavukgöğsü (29 lira) kaçmaz. (0212) 242 68 83

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FISTIKLISI DA VAR

Özsüt, İzmir





1938’de açılan işletmenin kazandibi tatlısı ünlü. Süt, süt kreması ve sübyenin kazanlarda pişirilip dibinin yakılmasıyla hazırlanan tatlıyı (33 lira) Ebru Erke öneriyor. Fıstıklı kazandibi de (34 lira) var. (0232) 484 88 99

KESTANE KABAĞI İÇİNDE…

Fasülyeli Odun Ateşi, Bursa





Süt helvasını mevsiminde kestane kabağı içinde pişiriyor, sunumu kabak içinde yapıyorlar. Kabaksız isteyenler 4-6 kişilik tepsiden (190 lira) satın alabiliyor. Onur Ziya Demir’in önerisi. (0542) 116 38 16

AĞIR AĞIR PİŞİYOR

Kıztaşı Muhallebicisi, İstanbul

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Kendi yaptıkları sübye, ince ince tiftiklenmiş tavuk etleri ve sütle birlikte önce tavukgöğsü hazırlanıyor, ardından da ağır ağır pişirilerek altı yakılıyor. Kazandibinin porsiyon fiyatı 22 lira. (0212) 533 00 62

KÜLT MEKÂNLARDAN...

Savoy Pastanesi, İstanbul





Cihangir’in köklü pastanelerinden Savoy, pek çok İstanbullunun vazgeçilmez adreslerinden biri... Deniz Gürsoy trileçeyi (35 lira), Aydın Demir’se keşkül ve muhallebisini öneriyor. (0212) 249 18 18

COĞRAFİ İŞARETLİ

Uğur Usta Hamsiköy Sütlacı, Trabzon

Hamsiköy yöresine ait bu sütlaç, coğrafi işaret tescilli. Ebru Erke “Tadını özel kılan, bölgedeki otlaklardan beslenen ineklerin sütünü kullanmaları” diyor. Sütlaca (11 lira) pişirirken çok az tuz katıyor, bol fındıkla servis ediyorlar. (0532) 713 03 85